С этой нежностью и штрудель не нужен — вишневые корзинки из готового слоеного теста: открыл упаковку — и через 15 минут готово

С этой нежностью и штрудель не нужен — вишневые корзинки из готового слоеного теста: открыл упаковку — и через 15 минут готово

Этот десерт — идеальный союз элегантности и простоты, способный украсить и будничный завтрак, и праздничный стол. Хрустящие, золотистые корзинки из воздушного слоеного теста с сочной вишневой начинкой, которая слегка подслащена и имеет приятную кислинку, покоряют с первого укуса. Их главный секрет — в использовании готового теста, что делает процесс приготовления невероятно быстрым и доступным даже для новичков.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста (500 г), 300 г замороженной или консервированной вишни без косточек, 2 ст. л. сахара (или по вкусу), 1 ст. л. крахмала (кукурузного или картофельного), 1 яичный желток для смазывания, сахарная пудра для украшения. Разморозьте тесто согласно инструкции. Вишню, если она замороженная, разморозьте и слейте лишний сок, смешайте с сахаром и крахмалом. Раскатайте тесто и стаканом или круглой формой вырежьте кружки. Каждый кружок поместите в ячейку формы для маффинов, аккуратно прижав, чтобы получились корзинки с бортиками. Наполните каждую корзинку вишневой начинкой (около 1–1,5 ч. л.). Края корзинок можно защипнуть для красоты или оставить как есть. Смажьте бортики взбитым желтком. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 12–15 минут до золотистого цвета теста. Дайте немного остыть в форме, затем аккуратно извлеките. Перед подачей остудите и посыпьте сахарной пудрой через ситечко. Идеальны как в теплом, так и в холодном виде.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.