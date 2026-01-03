Фисташки, белый шоколад и лепестки сушеной клюквы. Изящный торт «Снежная симфония» — зимняя сказка на вашем столе

Представьте себе сияющий, будто хрустальный, десерт, воплощающий самую нежную зимнюю сказку. Этот торт — элегантная симфония вкусов и текстур, где изумрудная нежность фисташек встречается со сладостью белого шоколада, а яркие акценты сушеной клюквы напоминают ягоды на снегу. Он станет центральным украшением праздничного стола, поражая не только внешней утонченностью, но и гармоничным, сбалансированным вкусом.

Для приготовления вам понадобится: для бисквита — 4 яйца, 120 г сахара, 100 г муки, 30 г молотых фисташек, щепотка соли; для крема и прослойки — 300 г белого шоколада, 400 мл жирных сливок (33%), 100 г сушеной клюквы; для украшения — целые фисташки, золотистая или кокосовая стружка.

Разделите яйца на белки и желтки. Желтки взбейте с половиной сахара до светлой пены. Белки со щепоткой соли взбейте в устойчивую пену, постепенно добавляя оставшийся сахар. Аккуратно соедините желточную массу с просеянной мукой и молотыми фисташками, затем вмешайте белки. Выпекайте в форме (20 см) при 180 °C около 25 минут. Остудите и разрежьте на 2 коржа. Для крема 200 г шоколада растопите на водяной бане. Взбейте 300 мл сливок до устойчивых пиков и, остудив шоколад, плавно вмешайте в них. Часть крема смешайте с измельченной клюквой для прослойки. Соберите торт: корж, клюквенный крем, корж. Покройте торт оставшимся белым кремом. Для глазури растопите 100 г шоколада с 100 мл сливок, остудите и равномерно полейте торт сверху. Украсьте целыми фисташками, лепестками клюквы и стружкой. Дайте торту хорошо пропитаться в холодильнике 6–8 часов.

