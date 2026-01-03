Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 11:00

Фисташки, белый шоколад и лепестки сушеной клюквы. Изящный торт «Снежная симфония» — зимняя сказка на вашем столе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Представьте себе сияющий, будто хрустальный, десерт, воплощающий самую нежную зимнюю сказку. Этот торт — элегантная симфония вкусов и текстур, где изумрудная нежность фисташек встречается со сладостью белого шоколада, а яркие акценты сушеной клюквы напоминают ягоды на снегу. Он станет центральным украшением праздничного стола, поражая не только внешней утонченностью, но и гармоничным, сбалансированным вкусом.

Для приготовления вам понадобится: для бисквита — 4 яйца, 120 г сахара, 100 г муки, 30 г молотых фисташек, щепотка соли; для крема и прослойки — 300 г белого шоколада, 400 мл жирных сливок (33%), 100 г сушеной клюквы; для украшения — целые фисташки, золотистая или кокосовая стружка.

Разделите яйца на белки и желтки. Желтки взбейте с половиной сахара до светлой пены. Белки со щепоткой соли взбейте в устойчивую пену, постепенно добавляя оставшийся сахар. Аккуратно соедините желточную массу с просеянной мукой и молотыми фисташками, затем вмешайте белки. Выпекайте в форме (20 см) при 180 °C около 25 минут. Остудите и разрежьте на 2 коржа. Для крема 200 г шоколада растопите на водяной бане. Взбейте 300 мл сливок до устойчивых пиков и, остудив шоколад, плавно вмешайте в них. Часть крема смешайте с измельченной клюквой для прослойки. Соберите торт: корж, клюквенный крем, корж. Покройте торт оставшимся белым кремом. Для глазури растопите 100 г шоколада с 100 мл сливок, остудите и равномерно полейте торт сверху. Украсьте целыми фисташками, лепестками клюквы и стружкой. Дайте торту хорошо пропитаться в холодильнике 6–8 часов.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Шедевр из простой сметаны: нежный торт «Сметанник», который получается всегда и готовится на скорую руку
Общество
Шедевр из простой сметаны: нежный торт «Сметанник», который получается всегда и готовится на скорую руку
Вкус детства без выпечки! Волшебный торт «Творожный домик» за 20 минут
Семья и жизнь
Вкус детства без выпечки! Волшебный торт «Творожный домик» за 20 минут
Крепкий, с древесным ароматом: готовим домашний виски
Семья и жизнь
Крепкий, с древесным ароматом: готовим домашний виски
Домашний ликер «Куантро»: рецепт для теплых посиделок
Семья и жизнь
Домашний ликер «Куантро»: рецепт для теплых посиделок
Спасательный круг для хозяйки: закуска «Пятиминутка» — если гости на пороге
Семья и жизнь
Спасательный круг для хозяйки: закуска «Пятиминутка» — если гости на пороге
торты
рецепты
десерты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США обвинили в ударе по газопроводу в Каракасе
Раскрыто гражданство пропавшей во время экстремального отдыха в Мурманске
МИД Венесуэлы: попытки США начать «колониальную войну» провалятся
Забудьте о похмелье: напиток, который запускает детокс за 10 минут
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 января: где сбои в России
Стало известно, как долго длилась атака на Каракас
США ударили по зданию парламента Венесуэлы
В США не могут установить местонахождение Мадуро после ударов
Режим тишины в новогодние праздники: что можно и нельзя в 2026 году
Неизвестный приставал к 15-летней девочке в российском городе
В Госдуме раскрыли, кто угрожает российским парламентским выборам
«Не создавала угроз»: в Совфеде осудили атаку США на Венесуэлу
ИГИЛ «отменил» приказ Трампа атаковать Венесуэлу
Пролет метеора в Турции над Аданой и Малатьей попал на видео
Что приготовить на завтрак? Еврейская закуска, которая взрывает вкус
Участвовавший в боях за Ленинград ветеран умер на 101-м году жизни
Американские чиновники подтвердили удары США по Венесуэле
Бастрыкин принял важное решение после нападений мигрантов в Новосибирске
«Жалил меня нещадно»: Кудрявцева подвела итоги 2025 года
Посольство США забило тревогу из-за событий в Венесуэле
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Почему не работает WhatsApp 1 января: где сбои в РФ, когда заблокируют
Общество

Почему не работает WhatsApp 1 января: где сбои в РФ, когда заблокируют

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.