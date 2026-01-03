Две картошки и одно яйцо. Вместо хлеба к супу делаю румяные лепешки на сухой сковороде — душистые и очень сытные

Эти лепешки — идеальная альтернатива хлебу, особенно когда хочется чего-то простого, горячего и сделанного своими руками. Они готовятся без капли масла на сухой сковороде, что делает их менее калорийными, но при этом они приобретают равномерную, аппетитную румяность и сохраняют внутри мягкую, нежную текстуру. Их насыщенный картофельный аромат и легкая сытность прекрасно дополняют любой суп или простое блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 2 средние картофелины (около 400 г), 1 яйцо, соль по вкусу. Картофель тщательно вымойте и отварите в мундире до полной готовности. Очистите от кожуры и разомните в пюре. Дайте массе немного остыть, затем добавьте яйцо и соль, тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с толстым дном на среднем огне. Мокрыми руками сформируйте из картофельной массы небольшие лепешки толщиной около 1 см. Выкладывайте их на сухую разогретую сковороду. Жарьте под крышкой по 4–5 минут с каждой стороны, аккуратно переворачивая, до появления золотистых поджаристых пятен. Готовые лепешки слегка подсыхают снаружи, оставаясь мягкими внутри. Подавайте их сразу, горячими, как дополнение к супу или со сметаной и зеленью.

