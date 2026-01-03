Полкило фарша и немного муки — готовлю кибинай по-литовски: хрустящие лепешки с сочным мясом

Кибинай — это не просто пирожки, а главный кулинарный символ литовской Караимии, хрустящие и сочные полумесяцы из песочного теста с ароматной начинкой. Традиционно их готовили из баранины, но сегодня чаще используют смесь свинины и говядины, а отварное яйцо внутри делает начинку особенно нежной и сытной. Это идеальная горячая закуска, которая покоряет с первого укуса своей простой и насыщенной вкусовой гармонией.

Для приготовления теста вам понадобится: 500 г муки, 250 г холодного сливочного масла, 1 яйцо, 150 г сметаны, щепотка соли. Для начинки: 500 г фарша (свинина + говядина), 2–3 сваренных вкрутую яйца, 2 луковицы, соль, перец, зира по вкусу. Масло натрите на терке в муку, добавьте соль, яйцо и сметану. Быстро замесите тесто, заверните в пленку и уберите в холод на 30 минут. Для начинки мелко нарежьте лук и яйца, смешайте с фаршем и приправами. Холодное тесто раскатайте, вырежьте кружки. На каждый кружок выложите начинку, защипните края, формируя плотный полумесяц. Выпекайте кибинай на противне при 180 °C около 35–40 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими.

