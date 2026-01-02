Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински— соус нежнее, а вкус ярче

Это блюдо — один из самых ярких и любимых символов грузинской кухни, где сочность жареного цыплёнка встречается с бархатной остротой чесночно-молочного соуса. Его название происходит от села Шкмери в регионе Рача, а секрет — в потрясающем контрасте хрустящей, золотистой корочки птицы и нежного, ароматного соуса, в котором её тушат. Это сытное, согревающее блюдо, идеальное для семейной трапезы.

Для приготовления вам понадобится: 1 цыплёнок (около 1,2 кг), 500 мл молока, 1 большая головка чеснока (10-12 зубчиков), 50 г сливочного масла, соль, чёрный перец, растительное масло для жарки, кинза для подачи. Цыплёнка разрежьте на 8 порционных кусков, обильно посолите и поперчите. Обжарьте куски на хорошо разогретом растительном масле до образования румяной корочки со всех сторон. Отдельно растопите в глубокой сковороде или сотейнике сливочное масло, добавьте пропущенный через пресс чеснок и слегка обжарьте до появления аромата. Влейте молоко, доведите до кипения, убавьте огонь и поварите 2-3 минуты. Выложите в соус обжаренного цыплёнка, накройте крышкой и тушите на медленном огне 10-15 минут, чтобы куски пропитались. Подавайте шкмерули горячим, полив соусом из сковороды и обильно посыпав рубленой кинзой. Традиционно его едят с большим количеством свежего лаваша или хлеба.

