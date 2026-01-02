Новый год — 2026
02 января 2026 в 18:14

Готовлю куриные шарики с курагой и фисташками — изысканная закуска к Рождеству, которая покорит всех

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Уникальность этого блюда — в идеальном балансе вкусов: нежность творожного сыра, солоноватая гауда, сладость кураги и пикантная острота шрирачи создают сложный и запоминающийся букет.

Куриное филе (200 г) отвариваю в подсоленной воде 10 минут, затем остужаю и нарезаю очень мелкими кубиками. Сыр гауда (130 г) натираю на мелкой терке, а курагу (100 г) мелко нарезаю. В большой миске сливочное масло (50 г) комнатной температуры смешиваю с творожным сыром (200 г), лимонным соком (1 ст. л.), соусом шрирача (1 ч. л.), солью и перцем чили, затем взбиваю миксером до однородной кремовой текстуры.

В сырную массу добавляю тертый сыр, курагу и курицу, аккуратно перемешиваю до равномерного распределения и убираю в холодильник на 15-20 минут — так массе будет легче придать форму. Влажными руками формирую небольшие шарики весом около 30 г каждый, обваливаю их в мелко порубленных фисташках (100 г) со всех сторон и снова отправляю в холодильник на 10-15 минут для окончательного охлаждения и стабилизации формы.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные, и содержат всего 180 ккал на порцию.

