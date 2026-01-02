После бурных застолий самое то. «Бабушкин ужин» — нужны картошка, курица и чеснок: просто, душисто и очень много

Это блюдо — воплощение домашнего уюта и мудрой простоты. Оно не требует кулинарных изысков, но дарит то самое чувство сытого покоя, когда аромат печеной картошки и чеснока наполняет кухню, а сочное куриное мясо тает во рту. Идеальный выбор для того, чтобы спокойно и вкусно завершить праздничные дни в кругу семьи.

Для приготовления вам понадобится: 8-10 картофелин, 1 целая курица или 6-8 бедер/голеней, 1 головка чеснока, 3-4 столовые ложки растительного масла, соль, черный перец, сушеный укроп или прованские травы. Картофель очистите и нарежьте крупными дольками. Курицу разделайте на порционные куски, если используете целую тушку. Чеснок очистите, половину зубчиков оставьте целыми, вторую половину мелко порубите. В большом противне смешайте картофель и курицу. Добавьте целые и рубленые зубчики чеснока, полейте маслом, обильно посыпьте солью, перцем и травами. Все хорошо перемешайте руками. Распределите содержимое равномерно. Накройте противень фольгой и запекайте в разогретой до 200°C духовке 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 20-25 минут до румяной корочки на курице и картофеле. Подавайте горячим, полив соком из противня, со сметаной и свежей зеленью.

