В Петербурге умер фотограф, снимавший Высоцкого и Пугачеву В Петербурге на 83-м году жизни умер фотограф Валерий Плотников

В Санкт-Петербурге скончался фотограф Валерий Плотников, сообщает ТАСС. Ему было 82 года.

Валерий Федорович скончался сегодня, — сказал собеседник агентства.

После завершения учебы во ВГИКе Плотников избрал профессию фотографа, сосредоточившись преимущественно на создании портретов известных личностей. К числу его значимых проектов относятся фотосессии таких выдающихся деятелей культуры, как Владимир Высоцкий, Лиля Брик, Сергей Параджанов, Алла Пугачева, Юрий Богатырев, Анастасия Вертинская, Борис Эйфман и прочие знаменитости.

