Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 19:05

В Петербурге умер фотограф, снимавший Высоцкого и Пугачеву

В Петербурге на 83-м году жизни умер фотограф Валерий Плотников

Валерий Плотников Валерий Плотников Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Санкт-Петербурге скончался фотограф Валерий Плотников, сообщает ТАСС. Ему было 82 года.

Валерий Федорович скончался сегодня, — сказал собеседник агентства.

После завершения учебы во ВГИКе Плотников избрал профессию фотографа, сосредоточившись преимущественно на создании портретов известных личностей. К числу его значимых проектов относятся фотосессии таких выдающихся деятелей культуры, как Владимир Высоцкий, Лиля Брик, Сергей Параджанов, Алла Пугачева, Юрий Богатырев, Анастасия Вертинская, Борис Эйфман и прочие знаменитости.

Ранее американский актер Джеймс Рэнсон скончался в возрасте 46 лет. Тело нашли в его доме в Лос-Анджелесе. Правоохранительные органы, осмотревшие место, не обнаружили никаких признаков насильственной смерти. Джеймс Рэнсон стал широко известен после роли Эдди Каспбрака во второй части фильма ужасов «Оно», вышедшей в 2019 году. Картина была снята по мотивам романа писателя Стивена Кинга.

До этого сообщалось, что старейший русский скаут мира Лидия Герич скончалась в Вашингтоне. Ее сын Юрий Герич рассказал, что его матери было 105 лет.

Россия
умершие
фотографы
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Одна деталь выдала причастность ВСУ к взрыву в ТЦ Харькова
Умер актер из сериала «Доктор Живаго»
Мечты о детях, сравнения с Борисовым, театр: как живет актер Юрий Гаас
Минобороны России опровергло сообщения о бомбардировке Харькова
Раскрыто, кем оказалась одна из жертв теракта ВСУ в Хорлах
Россиянин вылетел из такси с собакой на полном ходу и попал на видео
В Колорадо впервые с 1999 года произошло уникальное убийство
Кадыров показал кадры уничтожения пехоты ВСУ на Сумском направлении
«Ждуны» в атаке под Херсоном, Modern Talking — за Путина: что будет дальше
Мужчина похитил меч со статуи национальной героини Франции
Сальдо раскрыл, когда будут опознаны все тела жертв теракта в Хорлах
Не нужен подарок? Как передарить, зачем это делать и как поступают в мире
В Китае разбогатевшего чиновника приговорили к смертной казни
Осужденному на пожизненный срок убийце заплатили за депрессию в тюрьме
Тайная семья, слова об эмиграции, новые фильмы: как живет Максим Аверин
Новогодний отдых для россиянина на курорте обернулся кошмаром
Увеличилось число жертв после кровавой атаки ВСУ
Студентка погибла при ударе ВСУ по кафе в Хорлах
Трое детей едва выжили в смертельном ДТП в российском регионе
Зеленский объявил о переходе главы Госпогранслужбы на новое место работы
Дальше
Самое популярное
ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.