21 декабря 2025 в 13:11

«Нездоровый ажиотаж»: в Туле отменили концерт Долиной

Концерт Долиной в Туле отменили из-за ажиотажа вокруг ее имени

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Концерт Ларисы Долиной в Туле отменили из-за «нездорового ажиотажа», сообщил РИА Новости директор компании — организатора концерта Владислав Серенко. По его словам, он должен был состояться 4 января, организаторы не смогли продать 344 билета из 724.

Концерт отменен в связи с нездоровым ажиотажем вокруг имени артистки, — сообщил он.

Также сообщалось, что имя Долиной исчезло из списка участников концерта, посвященного 90-летию актрисы Людмилы Гурченко. Организаторы мероприятия сообщили, что изменения связаны с его переносом.

16 декабря Верховный суд России отменил решения трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Долиной. Суд подтвердил право собственности покупательницы Полины Лурье на жилье, а дело о выселении артистки отправлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом Верховный суд разрешил Долиной оставаться в квартире до принятия решения второй инстанцией.

До этого директор Долиной Сергей Пудовкин отказался комментировать реакцию певицы на решение Верховного суда. Он заявил, что у него нет никаких ответов для прессы на эту тему, и предложил говорить о новых концертах, творчестве и проектах артистки.

