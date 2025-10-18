Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 12:53

В России умер заслуженный врач-онколог

В Тюмени состоится прощание с заслуженным врачом-онкологом Барышниковым

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Тюмени 18 октября состоится прощание с заслуженным врачом-онкологом Александром Барышниковым, который умер на 82-м году жизни. Региональный департамент здравоохранения отметил заслуги врача в сфере медицины и выразил соболезнования семье умершего.

Александр Павлович обладал уникальным даром находить решения в самых безнадежных ситуациях и, главное, никогда не перекладывал ответственность на других. Именно таким — мудрым, принципиальным и надежным — его запомнили все, кому выпала честь работать с ним бок о бок или дружить, — сообщили в департаменте.

Барышников работал в онкологическом диспансере. На лечение к нему приезжали люди с разных концов России. Коллеги и пациенты вспоминают его как мудрого, принципиального и надежного человека, а многие медики называют его своим учителем. Церемония прощания с ним состоится в ритуальном зале «Роза Ритуал» с 12:00 до 14:00.

Ранее известный врач из Ивановской городской больницы № 7 Евгений Стулов и его дочь погибли в аварии на гидроцикле. Трагедия произошла на реке Сунже в Каменке. За две недели до гибели Стулов стал новым и. о. главврача больницы.

