В России умер заслуженный врач-онколог

В Тюмени 18 октября состоится прощание с заслуженным врачом-онкологом Александром Барышниковым, который умер на 82-м году жизни. Региональный департамент здравоохранения отметил заслуги врача в сфере медицины и выразил соболезнования семье умершего.

Александр Павлович обладал уникальным даром находить решения в самых безнадежных ситуациях и, главное, никогда не перекладывал ответственность на других. Именно таким — мудрым, принципиальным и надежным — его запомнили все, кому выпала честь работать с ним бок о бок или дружить, — сообщили в департаменте.

Барышников работал в онкологическом диспансере. На лечение к нему приезжали люди с разных концов России. Коллеги и пациенты вспоминают его как мудрого, принципиального и надежного человека, а многие медики называют его своим учителем. Церемония прощания с ним состоится в ритуальном зале «Роза Ритуал» с 12:00 до 14:00.

