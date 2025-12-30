В Купянске погиб пресс-офицер Московского военного округа

Умер пресс-офицер Московского военного округа майор Дмитрий Шутов, сообщает Минобороны. Ему был 31 год. В сообщении говорится, что Шутов находился на Купянском направлении. У военнослужащего остались жена и двое сыновей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщает, что ушел из жизни майор Шутов Дмитрий Андреевич. <…> Последние дни офицер находился на купянском направлении, где выполнял боевые задачи. <…> В нашей памяти майор Дмитрий Шутов остался настоящим офицером, который был верен воинскому долгу до последнего дня, надёжным товарищем, любящим супругом и отцом, — сказано в некрологе.

Ранее скончалась певица Татьяна Дасковская, запомнившаяся саундтреками для культовых советских фильмов. Исполнительница песни «Прекрасное далеко» и других популярных кинохитов ушла из жизни еще 20 ноября 2025 года, однако информация об этом появилась только в конце года. На момент смерти ей было 79 лет.

До этого умер бывший министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев. Ему было 37 лет. Причины смерти не раскрываются.