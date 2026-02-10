Защищал Высоцкого, Толю Быка и Япончика: как жил мэтр адвокатуры Падва

В Москве скончался Генрих Падва, которого называют мэтром российской адвокатуры. Он не дожил до 95-летия чуть меньше двух недель. Среди его подзащитных были, в частности, Владимир Высоцкий, Анатолий Сердюков и возлюбленная Бориса Пастернака. Падва стал инициатором моратория на смертную казнь в России. О жизненном и профессиональном пути адвоката — в материале NEWS.ru.

Как стало известно о смерти адвоката Генриха Падвы

9 февраля о смерти адвоката Генриха Падвы сообщил его коллега Максим Пашков. Он назвал произошедшее большим горем. Пашков назвал Падву выдающимся адвокатом и профессионалом высочайшего класса.

«Добрый — не добренький — человек. Могший наказать. Могший научить. Но если уж хвалил — как будто медаль на грудь вешал. Спасибо, что судьба дала мне очень немного — но поработать с ним и посмотреть, как это все бывает… Спасибо, Генрих Павлович, за все», — написал юрист в Telegram-канале.

Супруга Падвы Оксана Мамонтова заявила, что причиной смерти стал инсульт. «Человеку [было] 94 года», — сказала она «Известиям».

Церемония прощания с заслуженным юристом России состоится в Москве 12 февраля.

Каким был жизненный и профессиональный путь адвоката Генриха Падвы

Падва родился в Москве 20 февраля 1931 года в семье инженера и балерины. Юрист впоследствии рассказывал в интервью, что родители научили его порядочности, честности и скромности. По словам Падвы, в доме не было культа денег — одевались и питались скромно. Отец и мать прививали ребенку любовь к искусству — много читали, водили в театр и на концерты.

В детстве Падва мечтал стать постовым милиционером и артистом. В старших классах он прочел книгу с высказываниями дореволюционных адвокатов и понял, с какой профессией хочет связать свою жизнь.

Адвокат Генрих Падва Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

«В действительности только в институте я стал понимать, что реальная роль адвоката не так красива. Всей этой романтики, которую я себе воображал, на самом деле не было. Роль адвоката была настолько незначительна в суде по уголовным делам, что чаще всего была похожа на оркестр на похоронах», — сказал он «Московскому комсомольцу».

В 1953 году Падва окончил Московский юридический институт, в 1961-м — исторический факультет Калининского педагогического института. С 1953 по 1971 год он проходил практику в Калининской коллегии адвокатов, работал в Ржеве и Погорелом Городище. Впоследствии юрист назвал годы работы в Калининской области трудной, но хорошей школой. Он отметил, что это было очень полезно для будущей карьеры.

Падва сравнивал тот период с обучением плаванию — одних учат долго и целенаправленно, а других кидают на глубину и смотрят, выплывут ли. Для него выбрали второй способ, поскольку у него не было наставников в глубинке. Кроме того, отсутствовало нормальное транспортное сообщение. Падва вспоминал, что добирался до Погорелого Городища пешком по непролазной грязи и однажды встретился лицом к лицу с волком.

«Я был действительно один адвокат на весь район. Все дела мои. Зато я стал универсальным юристом. Я до этого понятия не имел, например, о разделе крестьянского двора. Что это такое? Что такое севооборот? Все это я узнал впервые. Само собой, и драки, иногда убийства и изнасилования», — рассказывал юрист.

В 1971 году Падва вступил в Московскую городскую коллегию адвокатов, в составе которой пробыл до 1996 года. Затем он создал адвокатское бюро «Падва и партнеры» и возглавил его.

За свою карьеру Падва входил в состав Президиума Московской городской коллегии адвокатов и Совета Адвокатской палаты Москвы, был вице-президентом Союза адвокатов СССР, возглавлял НИИ адвокатуры Союза адвокатов СССР, был членом Центрального совета Ассоциации юристов России и Научно-консультативного совета ФПА РФ, а также вице-президентом Международного Союза (Содружества) адвокатов.

Адвокат Генрих Падва с супругой Оксаной Мамонтовой Фото: РИА Новости

Падве было присвоено звание заслуженного юриста РФ. Он кавалер ордена Почетного Знака «Общественное Признание» и получил множество других наград, включая одну из самых престижных — Золотую медаль имени Ф. Н. Плевако. Имя Падвы внесено в Книгу почета Адвокатской палаты Москвы. Он выпустил автобиографию «От сумы и от тюрьмы… Записки адвоката».

Падва был женат дважды. Его первая супруга умерла. Вторая — Мамонтова — младше мэтра на 40 лет. Когда женщина вышла замуж за адвоката, у нее был сын от первого брака.

«Бывают конфликты и из-за Глеба. Я считаю, что не надо баловать ребенка джинсами за $150 или дорогими игрушками. Муж, в принципе, согласен, но вдруг может пойти и купить ему дорогущий мобильник последней модели», — заявила ранее Мамонтова в интервью журналу «Профиль».

Первое время после замужества она называла супруга по имени и отчеству из-за разницы в возрасте, как в старинных романах.

Каким было первое дело адвоката Генриха Падвы

Дело об изнасиловании стало первым, которое Падва вел самостоятельно. Адвокат называл его уникальным. По его словам, насильник сам пришел в милицию спустя несколько лет после совершенного преступления и заявил, что эта тайна его замучила.

Инцидент произошел в Погорелом Городище. Мужчина сбежал в Сталинград, женился, воспитал двух дочерей и получил орден Трудового Красного Знамени.

«Стахановец, знатный рабочий, семья, в которой подрастают две дочери. Несмотря на все это, он пришел в один прекрасный день в милицию и сказал, что является преступником. Это вызвало изумление. Уж кого-кого, а его никак не подозревали в преступных действиях», — рассказывал Падва.

Адвокат Генрих Падва Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Вскоре милиционеры подтвердили факт совершения преступления. Тогда Падва спросил у подзащитного, что побудило его сознаться. «Я себе представлял, что мои дочери, когда подрастут, вдруг узнают о моем прошлом позоре и это будет для них ужасным потрясением», — сказал мужчина.

Потерпевшая заявила, что простила преступника. Тем не менее в момент изнасилования она была несовершеннолетней, за что мужчине грозил большой срок наказания. Суд, учитывая явку с повинной и показания потерпевшей, назначил ему три года лишения свободы.

«Я хотел добиваться дальнейшего снижения наказания, потому что считал, что не нужно его больше держать в тюрьме. Но он сам мне сказал: „Генрих Павлович, не надо больше. Я отсижу, выйду уже освобожденным от этого груза“. Это было первое дело, защиту по которому я вел самостоятельно. Конечно, я запомнил его на всю жизнь», — заявил Падва журналистам.

Кого защищал адвокат Генрих Падва

Адвокатская карьера Падвы продлилась 73 года. Он защищал простых граждан и известных персон, а также брался за сложные и резонансные дела.

Падва представлял интересы издательского дома «Коммерсантъ», журнала «Огонек», газеты «Известия», компаний «ПепсиКо», «Ренессанс Капитал», «Кембридж Кэпитал», банков «Ситибанк», «Менатеп», родных академика Андрея Сахарова и артиста Владимира Высоцкого, членов ГКЧП, бывшего управляющего делами президента РФ Павла Бородина, экс-главы «ЮКОС» Михаила Ходорковского (признан Минюстом РФ иноагентом), криминального авторитета Япончика (Вячеслав Иваньков), экс-главы совета директоров Красноярского алюминиевого завода Анатолия Быкова, а также бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Одним из самых неудачных Падва назвал дело, связанное с наследством Бориса Пастернака.

«У него была возлюбленная, Ольга Ивинская, с которой он жил, которую обожал и которой посвятил несколько произведений. Он оставил ей многое из того, что создал. Но ее посадили и все отняли. Когда ей удалось реабилитироваться, ни одной бумаги не отдали. Я тоже не смог ей помочь», — заявил адвокат.

Актер Владислав Галкин и адвокат Генрих Падва Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Падва инициировал введение в России моратория на смертную казнь. После того как он подал жалобу в Конституционный суд РФ, эту меру признали неконституционной.

«То, что в нашей стране нет смертной казни, — заслуга Генриха Павловича. Это история», — написал Пашков.

Как коллеги отзываются об адвокате Генрихе Падве

Падва всегда выбирал для работы самые сложные и интересные дела, заявила в беседе с NEWS.ru член Совета по правам человека при Президенте РФ правозащитник Ева Меркачева. Она отметила, что его принципом было не тратить жизнь на скучные процессы даже за большие деньги.

«Я не знаю ни одного журналиста, ни одного правозащитника, который не звонил Падве, не брал у него комментарии, не советовался с ним. Помимо работы по назначению, он был вынужден защищать самых разных персонажей. Его позиция была такова, что процесс должен быть интересным. Поэтому среди тех, кого он защищал, есть очень темные личности. Ему казались интересными сами дела, фабула преступления, персонаж», — сказала Меркачева.

Она подчеркнула, что Падва вдохновил не одно поколение адвокатов. По словам члена СПЧ, он убежденно отстаивал мысль, что права есть у каждого человека, независимо от тяжести обвинений.

Адвокат Генрих Падва Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

«Это ярчайшая самобытная личность, которая вдохновляла не одно поколение адвокатов, до сих пор вдохновляет и будет вдохновлять молодежь на то, чтобы выбирать эту профессию. Он всегда говорил, что не важно, какой человек, даже не важно, что он совершил, важно, что у него есть права. И их он защищал», — резюмировала Меркачева.

