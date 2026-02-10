Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 11:25

Названа дата прощания с адвокатом Падвой

Церемония прощания с адвокатом Падвой пройдет 12 февраля в Москве

Адвокат Генрих Падва Адвокат Генрих Падва Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Церемония прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой состоится в Москве 12 февраля, передает РИА Новости со ссылкой на источник из близкого окружения семьи. Информацию о смерти адвоката ранее подтвердил его коллега Максим Пашков.

Прощание состоится 12 февраля в Москве, — сказал журналистам источник.

Падва родился 20 февраля 1931 года и получил диплом Московского юридического института в 1953 году. Его профессиональный путь начался в Тверской областной коллегии адвокатов, а позднее он перешел в столичную коллегию.

В 1996 году юрист основал и возглавил персональное Адвокатское бюро «Падва и партнеры». В последние годы он состоял в адвокатской палате города Москвы, продолжая свою профессиональную деятельность.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитник Ева Меркачева заявила NEWS.ru, что Падва всегда выбирал для работы самые сложные и интересные дела. Она отметила, что его принципом было не тратить жизнь на скучные процессы, даже за большие деньги.

Падва, ставший инициатором запрета смертной казни в России, скончался на 95-м году жизни 9 февраля. Пашков назвал произошедшее большим горем.

