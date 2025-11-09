Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 14:18

«Ягуар пробудится»: Трампа припугнули древним пророчеством

Петро: Колумбия ответит США в случае вмешательства во внутренние дела

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley

Колумбия готова ответить США в случае вмешательства во внутренние дела страны, заявил президент Густаво Петро. Он обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с предупреждением, сравнив ситуацию с древней легендой о пробуждении ягуара после нападения птицы кондор, передает Grupo Fórmula.

Предок-ягуар пробудится, если беркут осмелится напасть на кондора. Такова легенда. Не знаю, правда это или нет, но <...>: будьте осторожны, вы пересекаете Карибское море освободителей, — отметил глава государства.

По словам Петро, колумбийские крестьяне в разные эпохи уже побеждали «самые могущественные армии мира», включая войска испанского и французского королей. Он добавил, что жители региона привыкли к ураганам и способны «вырваться на свободу, словно ураган». Президент Колумбии также подчеркнул, что конфликт можно разрешить дипломатическим путем.

Давайте поговорим лицом к лицу, не вставая на колени, потому что если они посмеют, здесь они найдут пробудившегося ягуара, и история изменится не только в Южной Америке, но и во всем мире, — заключил Петро.

Ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что Трамп намерен расширить военные удары по Венесуэле, включив в них действия на сухопутной территории. Политик уточнил, что данную инициативу рассмотрят в Конгрессе в ближайшее время, добавив о потенциальной возможности военной операции в Колумбии.

Колумбия
Густаво Петро
США
Дональд Трамп
легенды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жилой дом в Екатеринбурге охватил мощный пожар
Названы энергообъекты Украины, которые никогда не будут целями армии РФ
В Куркине жильцы пострадавшего от взрыва дома вернулись в свои квартиры
«Горькое известие»: в театре заявили о потрясении из-за смерти актера
Малышу оторвало руку прямо в утробе матери
«Могли бы позвонить»: в Норвегии призвали ЕС договориться с Россией
Бездомные могут спровоцировать экономический спад в США
Раскрыты сроки восстановления дома после взрыва под Тулой
Лавров назвал главных союзников России
«Начал ходить»: Путину показали обращение бойца, потерявшего обе ноги
«Изъезженная пластинка»: политолог о слухах про переворот на Украине
Отмена развода, возвращение на сцену, алкоголь: как живет Михаил Ефремов
Пьяный начальник ТЦК хвастался убийством мирных жителей в Донбассе
Специалисты зафиксировали повторный подземный толчок на Камчатке
«Рано ушел»: Маковецкий поделился теплыми воспоминаниями о Симонове
Стало известно, из-за какой болезни скончался народный артист Симонов
Бензовоз с тысячами литров топлива перевернулся рядом с Байкалом
В Саратове произошла массовая драка с участием приезжих
Украинки таскали друг друга за волосы перед концертом Лободы в Кишиневе
Продажи Lada Largus могут быть прекращены из-за одной проблемы
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.