«Ягуар пробудится»: Трампа припугнули древним пророчеством

Колумбия готова ответить США в случае вмешательства во внутренние дела страны, заявил президент Густаво Петро. Он обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с предупреждением, сравнив ситуацию с древней легендой о пробуждении ягуара после нападения птицы кондор, передает Grupo Fórmula.

Предок-ягуар пробудится, если беркут осмелится напасть на кондора. Такова легенда. Не знаю, правда это или нет, но <...>: будьте осторожны, вы пересекаете Карибское море освободителей, — отметил глава государства.

По словам Петро, колумбийские крестьяне в разные эпохи уже побеждали «самые могущественные армии мира», включая войска испанского и французского королей. Он добавил, что жители региона привыкли к ураганам и способны «вырваться на свободу, словно ураган». Президент Колумбии также подчеркнул, что конфликт можно разрешить дипломатическим путем.

Давайте поговорим лицом к лицу, не вставая на колени, потому что если они посмеют, здесь они найдут пробудившегося ягуара, и история изменится не только в Южной Америке, но и во всем мире, — заключил Петро.

Ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что Трамп намерен расширить военные удары по Венесуэле, включив в них действия на сухопутной территории. Политик уточнил, что данную инициативу рассмотрят в Конгрессе в ближайшее время, добавив о потенциальной возможности военной операции в Колумбии.