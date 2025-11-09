Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 15:36

Малышу оторвало руку прямо в утробе матери

В Британии ребенку оторвало руку прямо в утробе матери

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В британском графстве Дарем малыш потерял руку в утробе матери, сообщает The Independent. Врачи выявили редкую аномалию на 15-й неделе беременности во время планового УЗИ.

У ребенка развился синдром амниотических перетяжек — волокна амниотического мешка утратили эластичность и перетянули конечность плода. В результате произошла самопроизвольная ампутация кисти левой руки.

Родители малыша, 30-летний Том Нобл и 33-летняя Фэйт Ричмонд, рассказали, что назвали сына Эзра и считают его счастливым и здоровым. Они выразили уверенность, что ребенок не будет испытывать трудностей в жизни и найдет свой собственный путь.

Когда он вырастет, отсутствие руки может сделать его легкой мишенью для насмешек. Но, кто знает, может к тому времени у него будет бионическая рука — и все дети будут восхищаться именно им! — отметила Ричмонд.

Ранее британка скончалась с новорожденной дочерью после домашних родов. В 2021 году она родила в клинике, и этот опыт оказался стрессовым. Врачи посоветовали ей рожать в больнице и в следующий раз, так как существует риск послеродового кровотечения. Женщина, несмотря на рекомендации врачей, решила рожать дома в присутствии мужа и двух акушерок.
