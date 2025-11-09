Избивающий ботинками первоклассников «сын» президента попал на видео В Петербурге первоклассник душит и избивает ботинками других учеников

Родители учеников одной из гимназий Санкт-Петербурга пожаловались на агрессивного первоклассника, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По их словам, семилетний мальчик избивает и душит одноклассников, однако руководство школы и полиция не предпринимают мер. Ученик при этом называет себя сыном президента.

Они кувыркались минут пять. Саша снял ботинок и начал лупить сына по голове. У меня, как у матери, сердце разрывается, — рассказала мать одного из учеников.

Как утверждают родители пострадавших детей, директор гимназии и полиция отвечают на жалобы, что «ничего сделать не могут». Семья школьника обвинения отвергает. Обещания привлечь психолога, по словам взрослых, остались невыполненными.

Ранее в Карелии умер 22-летний инвалид, которого жестоко избил 15-летний подросток. Агрессор заманил молодого человека в квартиру и несколько дней издевался над ним. Пострадавший впал в кому, медики боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Подросток задержан и находится под стражей.

Жители Краснодара до этого пожаловались на группу подростков, которая устроила во дворах «бойцовский клуб», ломая друг другу кости и разбивая лица. В группу входят около 30 детей в возрасте от 12 до 16 лет.