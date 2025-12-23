Аналитики объяснили высокие выплаты самозанятых по просроченным долгам

Средний платеж коллекторам от самозанятых должников банков и микрофинансовых организаций за 10 месяцев текущего года составил 6870 рублей, сообщают «Ведомости». Это на 9% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Для остальных физических лиц аналогичный показатель составил 5590 рублей. Самозанятые россияне уже третий год подряд опережают других должников по размеру среднего платежа коллекторам. Однако средний объем их просроченной задолженности остается существенно ниже — около 70 тыс. рублей против 217,3 тыс. рублей у остальных заемщиков.

Гендиректор «Интел коллект» Алексей Велижанин отметил, что платежная дисциплина самозанятых объясняется особенностями деловой репутации и кредитного рейтинга. Доступ к заемным средствам для самозанятых часто связан с возможностью вести деятельность. Для них процедура банкротства осложнена, поскольку поступления по счетам показаны в приложении «Мой налог». Это не позволяет скрыть доходы.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на пленарном заседании палаты, что в России участились случаи перевода работников в статус самозанятых для уклонения от налоговых платежей. По ее словам, данная схема активно используется в торговле и общественном питании и требует безотлагательных мер противодействия.