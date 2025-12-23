Новый год-2026
23 декабря 2025 в 09:41

Россияне смогут лететь напрямую еще в один город Саудовской Аравии

Саудовская Аравия запустила прямые рейсы между Джиддой и Москвой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Саудовская авиакомпания Flynas запустила прямые рейсы между Джиддой и Москвой, сообщил ТАСС. Вылеты будут осуществляться из аэропорта Внуково.

Первый рейс из Москвы в Джидду ожидается 23 декабря в 11:30 мск. Перелеты между городами будут совершать три раза в неделю, время в пути будет занимать семь часов пять минут.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова обсуждать увеличение количества авиарейсов в Саудовскую Аравию для стимулирования туризма. Он отметил, что восстановление прямого авиасообщения в этом году уже стало значительным достижением.

Вице-премьер также сообщил, что Россия и Саудовская Аравия планируют ввести безвизовый режим к началу 2026 года. По его словам, юридическая работа завершается.

В свою очередь генеральный директор турагентства Артур Мурадян заявил, что Саудовская Аравия может стать перспективным направлением при введении безвизового режима. Он отметил, что жители страны также активно посещают Россию. Мурадян добавил, что такой поток позволит российскому бизнесу увеличить нагрузку во время сезонного спада.

