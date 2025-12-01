Россия готовится к запуску безвизового режима еще с одной страной

Россия и Саудовская Аравия могут ввести безвизовый режим уже в начале 2026 года, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Александр Новак. По его словам, юридические процедуры находятся на финальном этапе.

Что касается безвизового режима, юридические сейчас пройдут процедуры после подписания по обмену нотами и вступлению в силу этого документа. И, на мой взгляд, это в начале следующего года уже даст возможность в безвизовом режиме посещать наши страны, — сказал Новак.

Ранее генеральный директор турагентства Артур Мурадян заявил, что Саудовская Аравия может стать перспективным направлением при введении безвизового режима. Он отметил, что жители страны также активно посещают Россию. По словам турэксперта, такой поток позволит российскому бизнесу увеличить нагрузку во время сезонного спада. Он отметил, что такое решение позволит укрепить положение России на международном туристическом рынке.

В понедельник, 1 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда в Россию граждан Китая. В документе сказано, что граждане КНР до 14 сентября 2026 года включительно смогут въезжать на территорию Российской Федерации без оформления виз для туристических и деловых поездок.