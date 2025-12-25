Новак рассказал о плане России на случай изъятия замороженных активов Новак: у России есть план действий при конфискации активов за рубежом

Россия разработала план действий на случай изъятия замороженных за рубежом активов, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер РФ Александр Новак. Он заверил, что план будет реализован.

Составлен соответствующий план, и он будет реализован, если такие случаи будут возникать, — сказал Новак.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что изъятие замороженных российских активов и передача их Украине были бы равносильны объявлению войны Брюсселем Москве. По его мнению, в этом случае появление западных солдат на украинской территории стало бы лишь вопросом времени.

Научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов заявил, что неудачная идея Евросоюза по изъятию замороженных российских средств нанесет ущерб руководству Франции и Германии. Однако, по его мнению, это не откроет Москве путь к возвращению данных активов.

До этого сообщалось, что попытка ЕС конфисковать российские активы из депозитария Euroclear не удалась из-за отказа европейских лидеров гарантировать Бельгии защиту от всех судебных рисков. Брюссель пытался полностью застраховать свои риски на случай исков со стороны России или возможных финансовых потрясений, но другие лидеры ЕС сочли эти условия неприемлемыми.