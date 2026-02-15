Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 12:05

Дерзкое предложение Берлина по российским активам обернулось провалом

Spiegel: предложение ФРГ о закупке оружия для ВСУ за счет активов РФ провалилось

Фото: defense.gov
Предложение Германии закупить американское оружие для ВСУ за счет замороженных российских активов обернулось провалом, пишет немецкое издание Der Spiegel. По его информации, инициатива была выдвинута на встрече сторонников Киева с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

В материале говорится, что против этой инициативы выступила Франция. Президент Эммануэль Макрон призвал тратить российские активы на вооружения, которые производятся в Европе.

Ранее американские СМИ писали, что выступление госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности оказалось ударом для Украины. По наблюдениям журналистов, риторика Рубио не была направлена на поддержку Киева «столько, сколько потребуется». Как отмечают аналитики, за все время речи Рубио лишь единожды упомянул Украину — в контексте необходимости подчеркнуть ведущую роль США в возможных переговорах между Москвой и Киевом.

До этого Рубио сообщал, что переговорный процесс по Украине застопорился на самых сложных вопросах, работа над которыми еще не завершена. Дипломат назвал это плохой новостью, признав, что именно эти пункты требуют дальнейших усилий.

