Священник объяснил, почему россияне отмечают старый Новый год

Старый Новый год отмечают в России из-за разницы в юлианском и григорианском календарях, которая составляет 13 дней в XX–XXI веках, заявил руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в этом нет ничего плохого.

Так как русские люди любят разные торжества, то старый Новый год по юлианскому календарю, в ночь с 13 на 14 января, стал для многих дополнительным приятным праздником, — отметил он.

До этого священнослужитель Владислав Береговой объяснил, что колядование нельзя назвать грехом, если оно направлено на прославление Рождества Христова и не содержит языческих элементов. По его словам, речь идет о недопущении прославления исключительно материального достатка, с угрозами, упоминанием неких «богов».

