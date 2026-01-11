Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 08:45

Священник объяснил, почему россияне отмечают старый Новый год

Священник Волков: старый Новый год отмечают в России из-за разницы в календарях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Старый Новый год отмечают в России из-за разницы в юлианском и григорианском календарях, которая составляет 13 дней в XX–XXI веках, заявил руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в этом нет ничего плохого.

Так как русские люди любят разные торжества, то старый Новый год по юлианскому календарю, в ночь с 13 на 14 января, стал для многих дополнительным приятным праздником, — отметил он.

До этого священнослужитель Владислав Береговой объяснил, что колядование нельзя назвать грехом, если оно направлено на прославление Рождества Христова и не содержит языческих элементов. По его словам, речь идет о недопущении прославления исключительно материального достатка, с угрозами, упоминанием неких «богов».

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен в интервью NEWS.ru рассказала, что правильно войти в рабочий ритм после длинных январских каникул поможет подробная инструкция, которая начинается с воскресенья. Также можно разрешить себе быть неидеальным, не требовать от себя максимальной продуктивности в первый же день, фокусироваться на процессе, а не на результате.

Новый год
календари
священники
праздники
