Понедельник в ближайшие месяцы будет самым «нерабочим» из будних

Согласно официальному производственному календарю в России, понедельник станет самым «нерабочим» днем в 2026 году. На него выпадет сразу три официальных выходных дня, что утвердило правительство РФ, пишет ТАСС.

До конца года россияне будут отдыхать в понедельник 23 февраля, 9 марта и 11 мая. Выходной 9 марта будет предоставлен как перенос с Международного женского дня, который в этом году отмечается в воскресенье. Дополнительными днями отдыха также станут пятницы 1 мая (Праздник Весны и Труда) и 12 июня (День России).

Кроме того, нерабочими днями объявлены среда 4 ноября (День народного единства) и четверг 31 декабря (предновогодний выходной). Таким образом, самым «рабочим» днем недели в 2026 году окажется вторник, который ни разу не станет дополнительным выходным, за исключением периода длинных новогодних каникул.

Ранее сообщалось, что работодатель вправе заставить сотрудника уйти в отпуск, даже если тот против. Директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина подчеркнула, что оплачиваемый отпуск должен предоставляться ежегодно, а его часть должна быть не менее 14 дней подряд. Самый законный способ отправить сотрудника в отпуск — уведомить за две недели и отправить его отдыхать в соответствии с графиком.

