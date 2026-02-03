Раскрыто, могут ли работника насильно отправить в отпуск Роскачество: работодатель может отправить сотрудника в отпуск без его согласия

Работодатель вправе заставить сотрудника уйти в отпуск, даже если тот против, рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. В беседе с Lenta.ru она подчеркнула, что оплачиваемый отпуск должен предоставляться ежегодно, а его часть должна быть не менее 14 дней подряд.

Таким образом, если в течение рабочего года сотрудник не использовал отпуск полностью, это нарушение закона со стороны работодателя. А если отпуск не предоставлялся два года подряд, нарушение становится грубым и очевидным для любой проверки, — объяснила она.

Самый законный способ отправить сотрудника в отпуск — уведомить за две недели и отправить его отдыхать в соответствии с графиком. Она также подчеркнула, что длительная работа без отпуска грозит хронической усталостью, эмоциональным выгоранием и падением эффективности.

Ранее юрист Михаил Салкин рассказал, что привлечение работника к труду в период его отпуска может повлечь за собой штрафные санкции. В то же время, по его словам, звонки в нерабочее время ненаказуемы.