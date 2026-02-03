Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 09:19

Раскрыто, могут ли работника насильно отправить в отпуск

Роскачество: работодатель может отправить сотрудника в отпуск без его согласия

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Работодатель вправе заставить сотрудника уйти в отпуск, даже если тот против, рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. В беседе с Lenta.ru она подчеркнула, что оплачиваемый отпуск должен предоставляться ежегодно, а его часть должна быть не менее 14 дней подряд.

Таким образом, если в течение рабочего года сотрудник не использовал отпуск полностью, это нарушение закона со стороны работодателя. А если отпуск не предоставлялся два года подряд, нарушение становится грубым и очевидным для любой проверки, — объяснила она.

Самый законный способ отправить сотрудника в отпуск — уведомить за две недели и отправить его отдыхать в соответствии с графиком. Она также подчеркнула, что длительная работа без отпуска грозит хронической усталостью, эмоциональным выгоранием и падением эффективности.

Ранее юрист Михаил Салкин рассказал, что привлечение работника к труду в период его отпуска может повлечь за собой штрафные санкции. В то же время, по его словам, звонки в нерабочее время ненаказуемы.

отпуска
работодатели
Россия
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе заявили о беспокойстве Ирана после падения «стены страха»
Подозреваемого в убийстве мальчика доставят в суд 3 февраля
В США узнали о готовности Ирана пойти на большую уступку
Четырехлетняя девочка погибла на глазах матери
Стало известно, что грозит убийце девятилетнего Паши в Санкт-Петербурге
В МИД России исключили демарши за полтора дня до истечения срока ДСНВ
Маск заявил о начале в США гражданской войны
Дети депутата Госдумы Дорошенко фигурируют в уголовном деле о мошенничестве
В Госдуме предложили ввести субсидии на ЖКХ за помощь в уборке снега
Известный 26-летний бодибилдер умер во сне
«Лечение рака без химиотерапии»: глава РАН рассказал о прорывной разработке
Жительница Новосибирска хочет добиться компенсации за смерть дочери в ДТП
На Западе решили, как будут отвечать на нарушение перемирия на Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 февраля: где сбои в России
Диброва рассказала, как подбирает свой гардероб
Криминалист ответил, кто мог подтолкнуть ученика к нападению на школу в Уфе
Вулкан Шивелуч получил красный код авиационной опасности
Бывший завод General Motors в Шушарах больше не простаивает
Ученик гимназии в Уфе поделился пугающими подробностями нападения на школу
Погода в Москве во вторник, 3 февраля: мороз ослабнет уже к вечеру?
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.