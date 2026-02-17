Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 15:35

Госдума предоставила ветеранам СВО право на отпуск до 35 дней за свой счет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении правительственный законопроект, расширяющий социальные гарантии для участников боевых действий, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Документ предоставляет ветеранам право на ежегодный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 35 календарных дней.

Мера направлена на повышение уровня социальной защищенности граждан, выполнявших задачи в ходе военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины. Речь идет о бойцах, которые отработали установленный срок либо был откомандированы досрочно по уважительным причинам.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что нижняя палата продолжает совершенствовать законодательство с учетом потребностей военнослужащих, офицеров и их семей. Принятый закон, по его словам, даст ветеранам возможность получить дополнительные дни отдыха, необходимые для восстановления сил и здоровья.

Поддержка участников СВО и их семей остается ключевым приоритетом в повестке Государственной Думы, — подчеркнул спикер Госдумы.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым заявил, что главы регионов должны лично контролировать помощь родственникам участников СВО. Он добавил, что поддержка должна носить системный характер.

Госдума
СВО
ветераны
военные
отпуска
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выверну кишками наружу»: отвергнутый сталкер положил глаз на дочь знакомой
Депутат Миронов призвал ужесточить наказание для педофилов и маньяков
В ГД считают необходимым создать открытый реестр педофилов и насильников
«Играет в пиар-войну»: член ОП о замерзающих солдатах ВСУ под Купянском
В Новой Москве закрыли «пансионат смерти»
«Варварские преступления»: Хинштейн сообщил о жертве атаки ВСУ
Сестра Ефремова объяснила, почему он не позвал ее на предпремьерный показ
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дзюбы
Умеров озвучил вопросы, которые стоят на повестке дня переговоров в Женеве
Экс-премьер Украины раскрыл, на что Киев должен пойти на встрече в Женеве
Беглый главред двух СМИ-иноагентов объявлен в розыск
Самая позорная армия НАТО. Эстония угрожает России: что она может?
«Ура, Миша на сцене»: сестра Ефремова рассказала о его ожиданиях от пьесы
Врачи рассказали, почему в организме возможна нехватка витаминов
Взрыв в здании военной комендатуры в Ленобласти: подробности, сколько жертв
Стало известно, куда пропало тело Баумгертнера с военной базы на Кипре
Зеленский выступил с заявлением после российского удара возмездия
Под разрушенной взрывом военной комендатурой нашли выжившего
«Добивает экономику»: депутат о влиянии антироссийских санкций на Германию
Миколог оценил закон о защите краснокнижных грибов в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.