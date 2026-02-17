Госдума предоставила ветеранам СВО право на отпуск до 35 дней за свой счет

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении правительственный законопроект, расширяющий социальные гарантии для участников боевых действий, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Документ предоставляет ветеранам право на ежегодный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 35 календарных дней.
Мера направлена на повышение уровня социальной защищенности граждан, выполнявших задачи в ходе военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины. Речь идет о бойцах, которые отработали установленный срок либо был откомандированы досрочно по уважительным причинам.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что нижняя палата продолжает совершенствовать законодательство с учетом потребностей военнослужащих, офицеров и их семей. Принятый закон, по его словам, даст ветеранам возможность получить дополнительные дни отдыха, необходимые для восстановления сил и здоровья.
Поддержка участников СВО и их семей остается ключевым приоритетом в повестке Государственной Думы, — подчеркнул спикер Госдумы.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым заявил, что главы регионов должны лично контролировать помощь родственникам участников СВО. Он добавил, что поддержка должна носить системный характер.