Названы три города, в которых россияне хотели бы остаться после отпуска

Названы три города, в которых россияне хотели бы остаться после отпуска Большинство россиян готовы остаться в Сочи, Петербурге и Москве после отпуска

Большинство россиян готовы остаться в Сочи, Санкт-Петербурге и Москве после отпуска, сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование. В частности, первый город выбрали 39% опрошенных.

В то же время в Санкт-Петербурге хотели бы остаться 38% россиян, а в Москве — 29%. Кроме того, респонденты называли Краснодар и Казань в качестве городов для длительного проживания.

Также, согласно опросу, 89% россиян готовы подольше остаться в городе, в котором провели отпуск. А 40% граждан РФ поселились бы в таких местах навсегда. Основными факторами, которые влияют на их решение, являются менталитет местного населения, природа и культура.

Ранее вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил, что раннее бронирование позволит сэкономить на поездках, в том числе в Турцию. Эксперт подчеркнул, что по мере приближения к сезону экономия составит около 10–15%.

До этого сообщалось, что зимой 2026 года российские пенсионеры открыли для себя новый доступный вариант для отдыха — азиатские курорты. Отмечается, что часто пожилые люди вместо Европы отдают предпочтение поездкам в Китай, Индию и Вьетнам.