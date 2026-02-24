Названы лидеры среди российских городов в рейтинге качества жизни Санкт-Петербург занял второе место по качеству жизни в России

Санкт-Петербург занял вторую строчку в рейтинге российских регионов по качеству жизни по итогам 2025 года, сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование своих аналитиков. Специалисты агентства составили список на основе комплексного анализа 66 различных показателей.

Эти индикаторы оценивают фактическое состояние условий жизни и ситуацию в социальной сфере в субъектах РФ. Лидером рейтинга традиционно стала Москва, набравшая 84,46 балла. Северная столица совсем немного уступила федеральной, получив 84,21 балла.

Замкнула тройку лидеров Московская область с результатом 81,84 балла. Ленинградская область также вошла в десятку лучших, заняв седьмое место. Регион набрал 70,19 балла по итогам исследования.

Ранее специалисты выделили несколько городов-лидеров Подмосковья по уровню комфортности проживания, где удачно сочетаются развитая инфраструктура, приемлемая экология и разумные цены на недвижимость. В список вошли Одинцово, Красногорск, Пушкино и Видное. К числу перспективных «темных лошадок» также отнесли Долгопрудный и Лобню.