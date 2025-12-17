Названа дата самого короткого дня 2025 года

Самый короткий день в 2025 году — 21 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского планетария. Там отметили, что на широте Москвы он продлится всего шесть часов 59 минут.

Продолжительность ночи в Северном полушарии Земли максимальна, а продолжительность дня — минимальна: в начале декабря она составляет семь часов 27 минут, а 21 декабря составит шесть часов 59 минут. К концу месяца день увеличится до семи часов пяти минут, — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что момент зимнего солнцестояния наступит 21 декабря в 18:03 мск. Тогда звезда будет на минимальной высоте над горизонтом.

Ранее европейские ученые заявили, что 2025 год может войти в тройку самых жарких за всю историю наблюдений. Прогноз основан на данных, согласно которым ноябрь текущего года стал третьим самым теплым в истории. Эксперты связали рекордные температуры с влиянием деятельности человека, усиливающим климатические изменения и рост экстремальных погодных явлений.

До этого климатолог Никита Тананаев предупредил, что глобальное потепление приведет к снижению ВВП и производительности труда, особенно в сельском хозяйстве. По его мнению, наибольшие экономические убытки понесут страны с высоким социальным неравенством и слабыми институтами.