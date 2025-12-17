Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 05:52

Названа дата самого короткого дня 2025 года

Самым коротким днем 2025 года станет 21 декабря

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Самый короткий день в 2025 году — 21 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского планетария. Там отметили, что на широте Москвы он продлится всего шесть часов 59 минут.

Продолжительность ночи в Северном полушарии Земли максимальна, а продолжительность дня — минимальна: в начале декабря она составляет семь часов 27 минут, а 21 декабря составит шесть часов 59 минут. К концу месяца день увеличится до семи часов пяти минут, — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что момент зимнего солнцестояния наступит 21 декабря в 18:03 мск. Тогда звезда будет на минимальной высоте над горизонтом.

Ранее европейские ученые заявили, что 2025 год может войти в тройку самых жарких за всю историю наблюдений. Прогноз основан на данных, согласно которым ноябрь текущего года стал третьим самым теплым в истории. Эксперты связали рекордные температуры с влиянием деятельности человека, усиливающим климатические изменения и рост экстремальных погодных явлений.

До этого климатолог Никита Тананаев предупредил, что глобальное потепление приведет к снижению ВВП и производительности труда, особенно в сельском хозяйстве. По его мнению, наибольшие экономические убытки понесут страны с высоким социальным неравенством и слабыми институтами.

год
будни
солнцестояние
Земля
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России в 2026 году изменятся правила бронирования номеров в гостиницах
Над Россией сбили почти сотню беспилотников за ночь
В АЛРОСА раскрыли, когда в мире закончатся алмазы
Рейтинг Euroclear может обрушиться из-за конфискации российских активов
Юрист назвал две уязвимые для мошенников группы россиян в 2026 году
Названы не связанные с болезнями причины падения уровня тромбоцитов
Как вернуть билет на поезд через интернет за пару минут — сейчас расскажем
Главу финского МИД уличили во лжи из-за слов про историю России
Ракеты «Ярсов» загрузили в пусковые установки
ПВО отразила ночную атаку на российский регион
«Мощные яды»: составлен список особо опасных для кошек комнатных растений
Хакеры KillNet получили сведения о расположении ВСУ и разместили их на карте
В Госдуме назвали способ пресечь ЧП с частными рехабами
Для бабушек и дедушек: облегченная версия рецепта селедки под шубой
Родителям рассказали, как обезопасить ребенка в компьютерных играх
Трамп пообещал Венесуэле беспрецедентный шок
Это все деньги. Бублик, Касаткина, Рыбакина: почему теннисисты бегут из РФ
Названа дата самого короткого дня 2025 года
Стало известно, как ВС РФ не дали и шанса ВСУ подойти к Купянску
Видеть нож во сне: важные подсказки для мужчин и женщин
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.