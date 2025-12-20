Стало известно, где в России световой день достигнет 18 минут Профессор Язев: в Полярных Зорях будет самый короткий световой день в 18 минут

Жители России станут свидетелями астрономического явления — зимнего солнцестояния в воскресенье, 21 декабря. Самая короткая в стране светлая часть суток будет зафиксирована в городе Полярные Зори Мурманской области и составит всего 18 минут, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор ИГУ Сергей Язев.

Продолжительность светового дня в Северном полушарии достигнет своего годового минимума. В столице России в этот день продолжительность дня сократится до семи часов, а ночь продлится 17 часов. Максимальную же длину светового дня в период зимнего солнцестояния в России будет иметь самый южный город страны — Дербент в Республике Дагестан.

Наибольшая продолжительность дня во время зимнего солнцестояния будет в самом южном городе России — дагестанском Дербенте. Она составит 9 часов 7 минут, — отметил ученый.

Язев также пояснил, что на широте Северного полярного круга во время солнцестояния над горизонтом покажется лишь самый край солнечного диска, и то всего на несколько минут. Если же местность имеет неровный горизонт с холмами или горами, жители могут вовсе не увидеть солнца в этот день.

Ранее сообщалось, что астрономическая зима в Северном полушарии, которая официально наступит 21 декабря в момент зимнего солнцестояния, будет ознаменована красивым небесным явлением. На самую длинную ночь в году приходится пик активности метеорного потока Урсиды.