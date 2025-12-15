Новый год-2026
15 декабря 2025 в 21:40

Назван самый короткий день в 2025 году

Ученый Кравченко: 21 декабря станет самым коротким световым днем 2025 года

Воскресенье, 21 декабря, станет самым коротким световым днем в текущем году в столице, сообщила старший научный сотрудник МФТИ Евгения Кравченко в беседе с АГН «Москва». По ее словам, в этот момент Северный полюс Земли максимально отклонен от Солнца.

В Центральной России продолжительность светового дня 21 декабря будет семь часов одна минута. После этого световой день начнет увеличиваться, — сказала Кравченко.

Ранее европейские ученые заявили, что 2025 год может войти в тройку самых жарких за всю историю наблюдений. Прогноз основан на данных, согласно которым ноябрь текущего года стал третьим самым теплым в истории. Эксперты связали рекордные температуры с влиянием деятельности человека, усиливающим климатические изменения и рост экстремальных погодных явлений.

До этого климатолог Никита Тананаев предупредил, что глобальное потепление приведет к снижению ВВП и производительности труда, особенно в сельском хозяйстве. По его мнению, наибольшие экономические убытки понесут страны с высоким социальным неравенством и слабыми институтами.

