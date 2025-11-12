Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Климатолог рассказал, как глобальное потепление изменит экономику

Климатолог Тананаев: потепление приведет к снижению ВВП

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глобальное потепление приведет к снижению ВВП и производительности труда, заявил RT ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной климатологии Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга Никита Тананаев. Он отметил, что вырастут экономические убытки.

Особенно ярко негативное влияние климата может проявиться в сельском хозяйстве, где урожайность напрямую зависит от температурных условий. Наибольший ущерб, как показывают международные сравнения, понесут страны с высоким уровнем социального неравенства и слабыми институтами, — рассказал Тананаев.

По мнению климатолога, исторически жаркие и холодные страны уже адаптированы к текущему климату. Он отметил, что риски возникают не из-за самой температуры, а из-за ее изменения.

Ранее сообщалось, что ученые констатировали, что коралловые рифы Земли прошли точку невозврата из-за климатических изменений. Согласно исследованию 160 специалистов из 23 стран, тепловодные кораллы столкнулись с необратимым упадком после превышения критических температурных показателей.

