Москвичам рассказали, как изменится осень в столице к концу века Климатолог Терешонок: осень в Москве к концу XXI века потеплеет на семь градусов

Осень в Москве к концу XXI века станет теплее на семь градусов, заявил ТАСС начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок. Он отметил, что за последние 33 года средняя температура в это время года выросла почти на три градуса. По его словам, изменения связаны с глобальным потеплением.

К 2050 году следует ожидать роста температуры на два-три градуса, через 100 лет — на все семь-восемь градусов, — сказал Терешонок.

Ранее климатолог заявил, что современный умеренно-континентальный климат Москвы способен трансформироваться в тропический через 50–70 лет. При этом специалист категорично отверг популярную идею создания искусственного моря в черте города, назвав подобный проект нереализуемым.

До этого климатолог Алексей Кокорин заявил, что аномальные явления осенью станут более частыми. Он считает, что такая тенденция будет наблюдаться в течение следующих 20 лет. Кроме того, в Московской области за столетие средние зимние температуры могут увеличиться на 7–10 градусов.