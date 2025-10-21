Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 10:28

Москвичам рассказали, как изменится осень в столице к концу века

Климатолог Терешонок: осень в Москве к концу XXI века потеплеет на семь градусов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Осень в Москве к концу XXI века станет теплее на семь градусов, заявил ТАСС начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок. Он отметил, что за последние 33 года средняя температура в это время года выросла почти на три градуса. По его словам, изменения связаны с глобальным потеплением.

К 2050 году следует ожидать роста температуры на два-три градуса, через 100 лет — на все семь-восемь градусов, — сказал Терешонок.

Ранее климатолог заявил, что современный умеренно-континентальный климат Москвы способен трансформироваться в тропический через 50–70 лет. При этом специалист категорично отверг популярную идею создания искусственного моря в черте города, назвав подобный проект нереализуемым.

До этого климатолог Алексей Кокорин заявил, что аномальные явления осенью станут более частыми. Он считает, что такая тенденция будет наблюдаться в течение следующих 20 лет. Кроме того, в Московской области за столетие средние зимние температуры могут увеличиться на 7–10 градусов.

Россия
Москва
климатологи
прогнозы
температуры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МГУ закрыли корпус из-за опасной болезни
Известный продюсер грозился изнасиловать соседа и швырялся камнями
Нутрициолог назвала неожиданный фактор, мешающий похудеть
Магнитные бури сегодня, 21 октября: что завтра, повышение давления, апатия
Курица в духовке: сочное блюдо с ананасами за 35 минут
В новом кабмине Японии замечено старое лицо
Новолуние 21 октября: когда и где наблюдать в РФ, что можно и нельзя делать
В СВР раскрыли, где британская разведка готовит следующие диверсии
«Пошлют умирать»: депутат о желании Британии отправить войска на Украину
«Тысячи камней»: гид рассказал о ловушке, в которую могли попасть Усольцевы
Экс-лидера Франции Саркози поместили в тюрьму Санте
Стало известно, куда перешла аудитория запрещенного Instagram
Раскрыто самое опасное приближающееся событие для Украины
В деле экс-главы новосибирской клиники появились новые фигуранты
Аналитик раскрыл, какие продукты подорожали этой осенью
Стилист оценил возможность возвращения кокошника в моду
СК начал проверку после того, как 186 человек остались без дома из-за ямы
Власти Литвы разрешили требовать компенсаций с наследников Горбачева
Верховный суд Татарстана вынес приговор главарю казанской ОПГ «Кинопленка»
Верховный суд встал на сторону охранника лагеря, убившего пьяного туриста
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее
Общество

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.