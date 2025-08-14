Климатолог предсказал рост аномальных явлений осенью

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Климатолог Кокорин: в следующие 20 лет осенью вырастет число аномальных явлений

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Аномальные явления осенью станут более частыми, заявил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин. По словам эксперта, такая тенденция будет наблюдаться в течение следующих 20 лет, передает РИА Новости.

Можно сказать, что в следующие 20 лет у нас аномальных явлений будет больше, чем предыдущие 20 осеней, — поделился климатолог.

По данным метеорологического центра Росгидромета, ожидается, что летний сезон будет характеризоваться более медленным повышением температуры по сравнению с осенним и зимним периодами. В то же время зима будет отличаться более интенсивными изменениями температуры. В различных регионах и в отдельные зимы температура может оставаться на прежнем уровне, но примерно 10–20% зим будут характеризоваться более высокими температурными значениями.

В частности, в Московской области за столетие средние зимние температуры могут увеличиться на 7–10 градусов: по словам Кокорина, это приведет к тому, что в центральной части России зимние температуры станут положительными. Если в конце XX века средняя температура зимой составляла минус шесть градусов, то сейчас она может опуститься до минус пяти или минус четырех, а в будущем зимние температуры могут достичь плюс двух-трех градусов.

Ранее климатолог Николай Терешонок предупредил об изменении климата в Москве: из-за глобального потепления в городе могут участиться тропические ливни и периоды аномальной жары. По его словам, к 2050 году климат в столице может приблизиться к субтропическому типу. При этом экстремальные погодные явления не будут наблюдаться каждый год, но риски их возникновения растут.

