Школьнице потребовалась операция после совета врачей лечиться капустой

Подростку из Волгоградской области потребовалась срочная операция после того, как врачи Жирновской ЦРБ не диагностировали ей абсцесс и порекомендовали прикладывать капустный лист, сообщает V1.RU. Инцидент произошел с 13-летней школьницей, которая обратилась в больницу с жалобами на боль в груди.

Первоначально педиатр выписала антибиотики. После ухудшения состояния семья самостоятельно сделала УЗИ в частной клинике, где и обнаружили абсцесс молочной железы. Однако в ЦРБ этот диагноз проигнорировали, повторно назначив лекарства и дав народный совет.

Вечером того же дня ребенка госпитализировали в детскую больницу Камышина без направления и прооперировали. Главный врач Жирновской ЦРБ отказалась от комментариев. В региональном комитете здравоохранения заявили, что ситуация взята на контроль.

Ранее сообщалось, что москвичка оказалась в реанимации с тяжелейшей аллергической реакцией после того, как психотерапевт назначил ей вместо антидепрессантов препарат, которым лечат биполярное расстройство и эпилепсию. Позже у нее диагностировали синдром Лайелла — редкое аллергическое заболевание.