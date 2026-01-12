Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 15:10

Школьнице потребовалась операция после совета врачей лечиться капустой

В Волгоградской области врачи предлагали школьнице лечить абсцесс капустой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Подростку из Волгоградской области потребовалась срочная операция после того, как врачи Жирновской ЦРБ не диагностировали ей абсцесс и порекомендовали прикладывать капустный лист, сообщает V1.RU. Инцидент произошел с 13-летней школьницей, которая обратилась в больницу с жалобами на боль в груди.

Первоначально педиатр выписала антибиотики. После ухудшения состояния семья самостоятельно сделала УЗИ в частной клинике, где и обнаружили абсцесс молочной железы. Однако в ЦРБ этот диагноз проигнорировали, повторно назначив лекарства и дав народный совет.

Вечером того же дня ребенка госпитализировали в детскую больницу Камышина без направления и прооперировали. Главный врач Жирновской ЦРБ отказалась от комментариев. В региональном комитете здравоохранения заявили, что ситуация взята на контроль.

Ранее сообщалось, что москвичка оказалась в реанимации с тяжелейшей аллергической реакцией после того, как психотерапевт назначил ей вместо антидепрессантов препарат, которым лечат биполярное расстройство и эпилепсию. Позже у нее диагностировали синдром Лайелла — редкое аллергическое заболевание.

школьницы
операции
Волгоградская область
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог предупредила о скрытой опасности продуктов с плесенью
Таксист из Саратова сдал в ломбард вещи клиента
Нейросеть назвала дату, когда Долина покинет квартиру в Хамовниках
«Современное Конго»: в Раде обратили внимание на пункт из плана Зеленского
Бывшего главу правительства Грузии приговорили к пяти годам лишения свободы
В Комитете здравоохранения дали советы, как обрести ресурс после каникул
«В омут с головой»: Тарханова разоткровенничалась о домашних родах
Шестилетний мальчик лишился пальца во время опасной забавы
Чеченский борец напал на победившего его соперника
ДТП с участием микроавтобуса и легковушки произошло под Калининградом
Жителя Кубани наказали за фото чулок со свастикой
Назван регион России с самыми высокими сугробами
Прохор Шаляпин раскрыл свое отношение к зумерскому сленгу
В Москве заметили необычных уборщиков
Нейросеть рассказала, когда найдут Усольцевых
Каратели ВСУ перед уходом из Селидова совершили массовое убийство жителей
Отец пятерых детей найден мертвым в доме знакомого в Новой Москве
В России заявили о необходимости изменений в военной доктрине
Марк Розовский рассказал, как его мюзикл поставили на Бродвее
Ученые сделали важное открытие о самосознании голубей
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.