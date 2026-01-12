Ошибка психотерапевта чуть не отправила россиянку в реанимацию SHOT: жительница Москвы едва не погибла от ошибки психотерапевта

Москвичка оказалась в реанимации с тяжелейшей аллергической реакцией после того, как психотерапевт назначил ей вместо антидепрессантов препарат, которым лечат биполярное расстройство и эпилепсию, пишет Telegram-канал SHOT. Позже у нее диагностировали синдром Лайела — редкое аллергическое заболевание.

По данным источника, долгое время женщина страдала от депрессии и перепадов настроения, но антидепрессанты давали лишь временный эффект. Решив сменить врача, она обратилась в частную клинику, где ей диагностировали обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) и выписали новый препарат.

Сначала ее самочувствие улучшилось, однако затем появилась сыпь и повысилась температура. С подозрением на корь ее госпитализировали. Две недели она провела в реанимации. Москвичку выписали из больницы без ногтей на руках и ногах, с глубокими шрамами и повреждением роговицы глаза. Конфликт с клиникой удалось урегулировать без суда.

