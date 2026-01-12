Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 11:25

Ошибка психотерапевта чуть не отправила россиянку в реанимацию

SHOT: жительница Москвы едва не погибла от ошибки психотерапевта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Москвичка оказалась в реанимации с тяжелейшей аллергической реакцией после того, как психотерапевт назначил ей вместо антидепрессантов препарат, которым лечат биполярное расстройство и эпилепсию, пишет Telegram-канал SHOT. Позже у нее диагностировали синдром Лайела — редкое аллергическое заболевание.

По данным источника, долгое время женщина страдала от депрессии и перепадов настроения, но антидепрессанты давали лишь временный эффект. Решив сменить врача, она обратилась в частную клинику, где ей диагностировали обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) и выписали новый препарат.

Сначала ее самочувствие улучшилось, однако затем появилась сыпь и повысилась температура. С подозрением на корь ее госпитализировали. Две недели она провела в реанимации. Москвичку выписали из больницы без ногтей на руках и ногах, с глубокими шрамами и повреждением роговицы глаза. Конфликт с клиникой удалось урегулировать без суда.

Тем временем украинская певица Настя Каменских сообщила, что ее госпитализировали в Барселоне после того, как она пыталась похудеть с помощью голодания. На тот момент артистка не ела уже почти пять дней.

Москва
врачи
заболевания
аллергии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчины разозлились на владельцев бани и подожгли ее
В США указали на конец эпохи однополярного господства
Биткоин подорожал на 5%
Московские врачи спасли пациента с крайне редким заболеванием ушей
«Флаг поставлен в коридоре»: в Гренландии могли закрыть консульство США
Пассажиров двух поездов эвакуировали из-за анонимных сообщений
«Признают в один голос»: в Эстонии забили тревогу из-за нехватки тиров
В ГД ответили, считается ли отправка сотрудника к психиатру дискриминацией
На Западе заявили об окончании «отдыха от истории» для Европы
Экс-тренер «Зенита» раскрыл, кто выиграл от обмена Дивеева на Гонду
В РКН ответили на вопрос о разблокировке Roblox в России
Трамп иронично высказался об обороноспособности Гренландии
Власти Украины захотели продлить мобилизацию и военное положение
Четыре района Курской области остались без света после удара БПЛА
Питомец из России стал триумфатором рейтинга Всемирной федерации кошек
Российский Су-75 Checkmate готовится к первому полету
Комитет ГД одобрил проект о служивших по контракту в ВС РФ иностранцах
Умер двукратный призер ЧМ по по гребле на байдарках и каноэ
Кинокритик оценил результаты премии «Золотой глобус»
Россиянам дали советы, как не стать жертвой «тихого увольнения»
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.