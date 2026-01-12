Названы «пики удачи», когда проще всего выиграть больше миллиона в лотерею

Названы «пики удачи», когда проще всего выиграть больше миллиона в лотерею Суббота оказалась самым удачным днем для покупки лотерейных билетов

Третье число месяца и суббота оказались наиболее благоприятными днями для покупки лотерейных билетов, по которым можно выиграть больше одного миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея», оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ. Там пояснили, что россияне чаще всего приобретали выигрышные билеты именно в эти дни.

Так, 4,9% всех выигрышных билетов на сумму от миллиона рублей были куплены именно третьего числа любого месяца. Помимо этого, в пятерку самых везучих дней вошли 7-е число (4,2%), а также 6-е и 12-е числа (по 4,1% каждый). Также высокие шансы были у купивших билеты 11-го (4%) и 4-го (3,9%) числа.

Что касается дней недели, наибольшее количество будущих миллионеров покупают билеты в субботу — на этот день приходится 19% билетов с выигрышами от 1 млн рублей. Второе место делят вторник и среда (по 14,6%), третье — пятница (14,1%), — указали представители лотереи.

Ранее в Томской области пенсионерка впервые приняла участие в новогодней лотерее «Мечталлион» и выиграла 58 млн рублей. При этом женщина приобрела всего два билета.