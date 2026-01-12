Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 15:09

Названы «пики удачи», когда проще всего выиграть больше миллиона в лотерею

Суббота оказалась самым удачным днем для покупки лотерейных билетов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Третье число месяца и суббота оказались наиболее благоприятными днями для покупки лотерейных билетов, по которым можно выиграть больше одного миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея», оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ. Там пояснили, что россияне чаще всего приобретали выигрышные билеты именно в эти дни.

Так, 4,9% всех выигрышных билетов на сумму от миллиона рублей были куплены именно третьего числа любого месяца. Помимо этого, в пятерку самых везучих дней вошли 7-е число (4,2%), а также 6-е и 12-е числа (по 4,1% каждый). Также высокие шансы были у купивших билеты 11-го (4%) и 4-го (3,9%) числа.

Что касается дней недели, наибольшее количество будущих миллионеров покупают билеты в субботу — на этот день приходится 19% билетов с выигрышами от 1 млн рублей. Второе место делят вторник и среда (по 14,6%), третье — пятница (14,1%), — указали представители лотереи.

Ранее в Томской области пенсионерка впервые приняла участие в новогодней лотерее «Мечталлион» и выиграла 58 млн рублей. При этом женщина приобрела всего два билета.

лотереи
выигрыши
билеты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЕС придумали «европейский» способ спасти Гренландию от Трампа
Лувр закрылся на неопределенный срок
Дерзкий кабан обокрал рыбаков в Казахстане и попал на видео
Экспресс-курник «Ленивая радость» — заменит целый обед!
Нутрициолог предупредила о скрытой опасности продуктов с плесенью
Таксист из Саратова сдал в ломбард вещи клиента
Нейросеть назвала дату, когда Долина покинет квартиру в Хамовниках
«Современное Конго»: в Раде обратили внимание на пункт из плана Зеленского
Бывшего главу правительства Грузии приговорили к пяти годам лишения свободы
В Комитете здравоохранения дали советы, как обрести ресурс после каникул
«В омут с головой»: Тарханова разоткровенничалась о домашних родах
Шестилетний мальчик лишился пальца во время опасной забавы
Чеченский борец напал на победившего его соперника
ДТП с участием микроавтобуса и легковушки произошло под Калининградом
Жителя Кубани наказали за фото чулок со свастикой
Назван регион России с самыми высокими сугробами
Прохор Шаляпин раскрыл свое отношение к зумерскому сленгу
В Москве заметили необычных уборщиков
Нейросеть рассказала, когда найдут Усольцевых
Каратели ВСУ перед уходом из Селидово совершили массовое убийство жителей
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.