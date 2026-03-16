В Госдуме высказались о недопуске в прокат фильма «Скуф»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов счел правильным решение не выпускать в широкий прокат фильм «Скуф». В беседе с NEWS.ru он отметил, что финансовый метод воздействия на создателей спорного контента в современных реалиях является самым действенным. По словам парламентария, в комитете Госдумы по культуре данную кинокартину не видели.

В данной ситуации с недопуском к прокату фильма «Скуф» можно говорить только в предположительном ключе. Мы не видели фильма, и отозваться о его содержании я не могу. А по сути я считаю это правильным. Такой способ наказания [авторов картины] рублем является наиболее чувствительным, — высказался Шолохов.

Ранее в пресс-службе компании «Атмосфера кино», которая занималась дистрибуцией фильма «Скуф» заявили, что картина режиссера Алексея Степанова не появится в российском прокате. В ленте снялись блогеры Александр Зубарев и Николай Василенко, певица Валя Карнавал, а также телеведущий Леонид Якубович. В Министерстве культуры РФ уточнили, что заявлений на выдачу прокатного удостоверения для фильма не поступало.