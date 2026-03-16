16 марта 2026 в 17:26

В Госдуме высказались о недопуске в прокат фильма «Скуф»

Депутат Шолохов счел правильным недопуск в прокат фильма «Скуф»

Фильм «Скуф» Фильм «Скуф» Фото: «Атмосфера кино»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов счел правильным решение не выпускать в широкий прокат фильм «Скуф». В беседе с NEWS.ru он отметил, что финансовый метод воздействия на создателей спорного контента в современных реалиях является самым действенным. По словам парламентария, в комитете Госдумы по культуре данную кинокартину не видели.

В данной ситуации с недопуском к прокату фильма «Скуф» можно говорить только в предположительном ключе. Мы не видели фильма, и отозваться о его содержании я не могу. А по сути я считаю это правильным. Такой способ наказания [авторов картины] рублем является наиболее чувствительным, — высказался Шолохов.

Ранее в пресс-службе компании «Атмосфера кино», которая занималась дистрибуцией фильма «Скуф» заявили, что картина режиссера Алексея Степанова не появится в российском прокате. В ленте снялись блогеры Александр Зубарев и Николай Василенко, певица Валя Карнавал, а также телеведущий Леонид Якубович. В Министерстве культуры РФ уточнили, что заявлений на выдачу прокатного удостоверения для фильма не поступало.

фильмы
кино
Россия
культура
Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банда Эпштейна у красной кнопки: США готовят «новую Хиросиму» для Ирана
Эндокринолог объяснила необходимость смены рациона после 50 лет
«Аэрофлоту» разрешили увеличить долю в крупнейшем поставщике питания
Девушек из Калмыкии задержали во время рейда по поиску мигрантов
Маск назвал церемонию «Оскар» невыносимой
«По ней нет данных»: военный эксперт назвал козырь Ирана, пугающий США
«Уверен на 100%»: Grok проанализировал спорное видео с «погибшим» Нетаньяху
«Мозги должны быть»: экс-тренер «Урала» об убившем бизнесвумен футболисте
Врач перечислил опасные причины утренних отеков
У верховного лидера Ирана появился новый советник
«Брат, мы отомстим»: боевые товарищи поддержали Дацика после смерти сына
Плющенко обратился к Тутберидзе из-за перехода к ней его воспитанников
Хакамада увидела сходство Москвы с одним американским городом
Дубцова назвала причины резкого похудения
Иран разбомбил ракетные склады в Израиле и базу США в Катаре
В Госдуме высказались о недопуске в прокат фильма «Скуф»
Политолог объяснил, почему визит советников Макрона в Россию провалился
«Другого не будет»: экс-игрок поддержал Талалаева после драки в матче РПЛ
ЕС внес трех Героев России в санкционные списки
«Бутырка» подала иск к десяткам заключенных
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

