Известный кинокритик объяснил, почему разочарован составом жюри на ММКФ Кинокритик Шнейдеров: состав жюри на ММКФ нельзя назвать статусным

Состав жюри 48-го Московского международного кинофестиваля нельзя назвать статусным, заявил НСН кинокритик Давид Шнейдеров. Он отметил, что представителями оценочной комиссии стали малоизвестные кинодеятели.

Председатель жюри — Шри-Ланка. Кто смотрел хоть один фильм из Шри-Ланки? Кто знает режиссера Прасанну Витанаге? Никто. Китайская актриса и певица Цзинь Ша — туда же. Махмут Фазыл Джошкун — турецкий режиссер. Испанский режиссер Хавьер Ребольо. Состав жюри уже не статусный, — заявил Шнейдеров.

По его словам, наиболее известными представителями жюри стали русские кинодеятели — режиссер Иван Твердовский и актриса Дарья Екамасова, исполнившая главную роль в фильме «Анора». Он подчеркнул, что ранее ММКФ стоял в одном ряду с Каннским, Венецианским и Берлинским кинофестивалями.

Ранее Шнейдеров заявил, что в этом году на премии «Оскар» постарались отойти от голливудского мейнстрима. Он отметил, что картина Пола Андерсона «Битва за битвой» предсказуемо получила награду.