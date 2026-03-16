16 марта 2026 в 17:28

Дубцова назвала причины резкого похудения

Певица Дубцова призналась, что обращалась к врачам за помощью в похудении

Ирина Дубцова Ирина Дубцова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Ирина Дубцова призналась, что обращалась к эндокринологу за помощью в похудении, сообщает «КП-Петербург». Она подчеркнула, что не прибегала к радикальным методам.

Любовь, гормоны и большой теннис — других секретов хорошей фигуры у меня нет. Положительно отношусь и к уколам для похудения, но любое вмешательство должно проходить под наблюдением специалистов, со сданными анализами. Когда-то давно я сама пробовала колоть, а потом прекрасный эндокринолог вылечил мою щитовидку, с которой я мучилась много лет, и вес нормализовался, — рассказала Дубцова.

Певица отметила, что причиной лишнего веса могли быть именно проблемы со здоровьем. По ее словам, она перешла на здоровый образ жизни.

Ранее певица Ольга Серябкина призналась, что ей тяжело поддерживать диету во время гастролей. Она рассказала, что также занимается спортом и прибегает к услугам косметолога.

Девушек из Калмыкии задержали во время рейда по поиску мигрантов
Военный эксперт оценил угрозу иранской ракеты «Саджиль»
«По ней нет данных»: военный эксперт назвал козырь Ирана, пугающий США
«Уверен на 100%»: Grok проанализировал спорное видео с «погибшим» Нетаньяху
«Мозги должны быть»: экс-тренер «Урала» об убившем бизнесвумен футболисте
Врач перечислил опасные причины утренних отеков
У верховного лидера Ирана появился новый советник
«Брат, мы отомстим»: боевые товарищи поддержали Дацика после смерти сына
Плющенко обратился к Тутберидзе из-за перехода к ней его воспитанников
Хакамада увидела сходство Москвы с одним американским городом
Иран разбомбил ракетные склады в Израиле и базу США в Катаре
В Госдуме высказались о недопуске в прокат фильма «Скуф»
Политолог объяснил, почему визит советников Макрона в Россию провалился
«Другого не будет»: экс-игрок поддержал Талалаева после драки в матче РПЛ
ЕС внес трех Героев России в санкционные списки
«Бутырка» подала иск к десяткам заключенных
Россиянам ответили, могут ли уволить за токсичность
Ушел из жизни один из старейших актеров МХАТ
Юрист предупредила, какие неточности в трудовой книжке сокращают пенсию
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
