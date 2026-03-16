Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 17:32

«Брат, мы отомстим»: боевые товарищи поддержали Дацика после смерти сына

Волонтер Телешев: боевые товарищи поддерживают Дацика и обещают отомстить ВСУ

Вячеслав Дацик Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский профессиональный боксер Вячеслав Дацик находится в очень подавленном моральном состоянии после смерти сына, заявил в беседе с NEWS.ru его друг волонтер на СВО Андрей Телешев с позывным Асс. По его словам, боевые товарищи поддерживают Дацика и обещают отомстить ВСУ.

Слава в очень подавленном моральном состоянии, его можно понять: сына потерял. Вся линия фронта поддерживает Славу, все парни говорят: «Брат, мы отомстим», — отметил Асс.

Он рассказал, что Дацик всегда находился на линии фронта вместе с сыном. Около двух недель назад молодого человека отправили на задание, где группа попала под удар дрона-камикадзе. Осколки попали молодому человеку в область в районе подмышки, в место, где застегивается бронежилет. Ожидается, что уже в ближайшие дни тело юноши будет доставлено в Санкт-Петербург, где пройдут похороны.

Пока ждут сегодня-завтра в морге в Ростове его тело, чтобы переправить в Питер. Пока он в морге в Мелитополе — с линии огня его забрали в тот же день. Я не знаю, какие слова можно найти, чтобы поддержать Славу в такой момент, нет таких слов, — резюмировал Телешев.

Ранее сослуживец погибшего сына Дацика по имени Ярослав с позывным Закат сообщил, что до последнего верил, что его товарищ выживет. По словам бойца, он надеялся, что юношу просто очень сильно контузило. Закат признался, что погибший был для него настоящим другом.

Вячеслав Дацик
сыновья
смерти
СВО
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.