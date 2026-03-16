16 марта 2026 в 17:44

Эндокринолог объяснила необходимость смены рациона после 50 лет

По достижении 50-летнего возраста каждому человеку необходимо кардинально пересмотреть свой рацион, в частности ограничить углеводы, заявила врач-эндокринолог Диляра Лебедева на своем YouTube-канале. По словам специалиста, питание людей старшего поколения принципиально отличается от того, что подходит молодым.

Лебедева пояснила, что к 50 годам у большинства людей уже накапливается букет различных хронических заболеваний. В связи с этим еда должна выполнять не столько профилактическую, сколько лечебную функцию, помогая организму справляться с возрастными изменениями.

Первое, на что обратила внимание эндокринолог, — необходимость ограничить потребление углеводов. Она объяснила это тем, что с возрастом у всех людей нарастает инсулинорезистентность, а углеводы лишь усугубляют это состояние.

Вторым важным пунктом врач назвала увеличение доли белка в рационе. Лебедева отметила, что с годами белок начинает усваиваться хуже и его нехватка может привести к развитию саркопении — потере мышечной массы. Она подчеркнула, что у людей с этим диагнозом значительно выше риск смертности от любых причин.

Ранее эндокринолог-диетолог Оксана Михалева рассказала, что регулярное употребление жирной дикой холодноводной рыбы, в том числе скумбрии и сельди, полезно для профилактики старения организма. Она напомнила, что процесс происходит из-за вялотекущих хронических воспалений, оксидативного стресса, развития атеросклероза и накопления конечных продуктов гликации.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве женщины футболиста
Россиянин заложил бомбу для ворующего газеты соседа
Умер один из старейших актеров МХАТа Голиков: причины смерти, последние дни
Суд частично снял с Лерчек запрет на интернет
«Дураков в правительстве нет»: на Алтае нашли метод «деалкоголизации» людей
Врачи спасли мальчика с вилкой в щеке
США приняли неожиданное решение по нефтяным танкерам в Ормузском проливе
Одна переписка стала причиной внутреннего расследования в бундестаге
В Госдуме раскрыли истинное отношение крымчан к воссоединению с Россией
Названы дальнейшие шаги Трампа по Украине после отказа НАТО помогать США
Трамп получил еще один отказ в помощи по Ирану
Сбой зафиксировали на одной из веток столичного метро
«Всегда будем помнить»: футболист проиграл борьбу онкологии в 20 лет
«Кажется, это злая шутка». Что известно об убитой футболистом москвичке
МИД России объяснил, что США и Израиль натворили на Ближнем Востоке
Звезда «Гостьи из будущего» Аринина умерла в одиночестве: что известно
В Ливане раскрыли число жертв израильских ударов
«Дом.ру» объяснил ограничения домашнего интернета
Двух тюменцев жестко наказали за нападение на врача
Женщину с двумя детьми нашли закопанными в лесу: что известно, кто убийца
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
