Эндокринолог объяснила необходимость смены рациона после 50 лет

По достижении 50-летнего возраста каждому человеку необходимо кардинально пересмотреть свой рацион, в частности ограничить углеводы, заявила врач-эндокринолог Диляра Лебедева на своем YouTube-канале. По словам специалиста, питание людей старшего поколения принципиально отличается от того, что подходит молодым.

Лебедева пояснила, что к 50 годам у большинства людей уже накапливается букет различных хронических заболеваний. В связи с этим еда должна выполнять не столько профилактическую, сколько лечебную функцию, помогая организму справляться с возрастными изменениями.

Первое, на что обратила внимание эндокринолог, — необходимость ограничить потребление углеводов. Она объяснила это тем, что с возрастом у всех людей нарастает инсулинорезистентность, а углеводы лишь усугубляют это состояние.

Вторым важным пунктом врач назвала увеличение доли белка в рационе. Лебедева отметила, что с годами белок начинает усваиваться хуже и его нехватка может привести к развитию саркопении — потере мышечной массы. Она подчеркнула, что у людей с этим диагнозом значительно выше риск смертности от любых причин.

Ранее эндокринолог-диетолог Оксана Михалева рассказала, что регулярное употребление жирной дикой холодноводной рыбы, в том числе скумбрии и сельди, полезно для профилактики старения организма. Она напомнила, что процесс происходит из-за вялотекущих хронических воспалений, оксидативного стресса, развития атеросклероза и накопления конечных продуктов гликации.