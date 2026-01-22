Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 15:37

Врач опровергла миф о вреде белого хлеба

Диетолог Солнцева: белый хлеб содержит полезные вещества

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Белый хлеб не вредит здоровью, так как углеводы необходимы для здоровья организма, рассказала aif.ru врач-диетолог терапевт кандидат медицинских наук, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева. Она отметила, что в нем содержатся и другие полезные вещества.

Если посмотреть на его химический состав, то мы увидим, что он содержит витамины группы В, минеральные вещества, белок, и почти половина — это углеводы. А углеводы в нашем рационе должны составлять около 60% калорийности всего рациона, то есть большую часть, поскольку нам необходима энергия, — рассказала Солнцева.

Врач подчеркнула, что наличие белого хлеба в рационе особенно важно для детей и подростков, а также спортсменов и других людей, ведущих активный образ жизни. По ее словам, такой продукт может стать хорошим дополнением к основному приему пищи.

Ранее диетолог Анастасия Ефимова рассказала, что углеводы могут привести к набору веса только при переизбытке общего количества калорий. Она отметила, что количество нутриентов влияет на то, как организм сохраняет энергию.

углеводы
питание
хлеб
мифы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пора защитить»: в Госдуме заступились за Telegram, будут ли блокировать
В столице страны Ближнего Востока резко сократились запасы воды
Врач предупредила, о чем сигнализирует хроническая головная боль
Россиян стали лишать карт из-за желания путешествовать
Суд оставил под стражей генерала Булгакова по делу о мошенничестве
Как девелоперу защитить проект от инфляции и колебаний рынка
Адвокат раскрыл, как распознать мошенников по объявлению о продаже авто
Brain Rot: как мусорный контент вызывает «гниение» мозга и крадет время
Водитель иномарки внезапно умер за рулем во время движения
Врач раскрыл, с какого возраста необходимо регулярно делать чекап организма
Учите младших: готовим гуляш с подливкой как в СССР
«Видишь собственное лицо»: Смертин о своем увлечении бегом
Россия обжалует санкции IIHF против отечественных хоккеистов
Это блюдо едят в «голубых зонах» — мой обед для активного долголетия!
«Мы-то с вами знаем»: Захарова раскрыла, на что уйдет кредит ЕС для Украины
Треш-стример Чехов спровоцировал скандал на Филиппинах
Двигатель самолета с 338 пассажирами отказал при попытке взлета
В Японии реактор крупной АЭС остановил работу спустя день после перезапуска
Школьник подмешал химикат в напиток одноклассникам в Татарстане
Что такое Совет мира? Идея Трампа, заменит ли ООН, роль России
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Новое супероружие и возмездие для Украины: новости СВО на вечер 20 января
Россия

Новое супероружие и возмездие для Украины: новости СВО на вечер 20 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.