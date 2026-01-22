Врач опровергла миф о вреде белого хлеба

Белый хлеб не вредит здоровью, так как углеводы необходимы для здоровья организма, рассказала aif.ru врач-диетолог терапевт кандидат медицинских наук, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева. Она отметила, что в нем содержатся и другие полезные вещества.

Если посмотреть на его химический состав, то мы увидим, что он содержит витамины группы В, минеральные вещества, белок, и почти половина — это углеводы. А углеводы в нашем рационе должны составлять около 60% калорийности всего рациона, то есть большую часть, поскольку нам необходима энергия, — рассказала Солнцева.

Врач подчеркнула, что наличие белого хлеба в рационе особенно важно для детей и подростков, а также спортсменов и других людей, ведущих активный образ жизни. По ее словам, такой продукт может стать хорошим дополнением к основному приему пищи.

Ранее диетолог Анастасия Ефимова рассказала, что углеводы могут привести к набору веса только при переизбытке общего количества калорий. Она отметила, что количество нутриентов влияет на то, как организм сохраняет энергию.