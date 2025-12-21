Как срочно похудеть к Новому году: эффективные и безопасные способы Какие упражнения и диеты помогут сбросить лишний вес без вреда для организма

Наступила пора диет под названием «срочно похудеть за две недели» или к Новому году. До главного праздника осталось всего 10 дней, и это очень маленький срок, поэтому чтобы получить стоящий результат, нужно хорошо постараться. NEWS.ru выяснил, на сколько можно похудеть почти за две недели, как это сделать безопасно для организма. Сегодня расскажем о самых эффективных способах похудеть за две недели или к Новому году: упражнениях и диете.

На сколько можно похудеть за две недели: правда и мифы

Можно ли похудеть за две недели на 2-5-10 кг? Любой врач ответит, что практически при любой экспресс-диете наносится вред организму. Чем больше килограммов вам нужно сбросить за этот период, тем больше страдают здоровье и красота. Если девушка за неделю похудела на 2 кг, то будет минимум негативного воздействия на организм. Вред организму можно нанести значительно сильнее, если похудеть за две недели на 10 кг и больше.

Такой стресс для организма несет угрозу женскому здоровью и может привести к нарушению работы внутренних органов. Жесткая диета способна вызвать дисбаланс всей репродуктивной системы, нарушить гормональный фон. Поэтому перед тем как ставить цель «срочно похудеть за две недели», и, тем более, за 10 дней, подумайте о том, что лучше постепенно снижать вес, чем получить результат мгновенно, но вкупе с букетом осложнений.

Отвечая на вопрос, на сколько можно похудеть за две недели, нужно учесть важные нюансы:

индивидуальные особенности организма;

частоту и интенсивность тренировок;

выбранную систему питания.

Похудеть можно за две недели как на 2 кг, так и на 10–15. Но допустимая норма потери веса без вреда здоровью — 1,5–2 кг в неделю максимум. То есть оптимально для организма за этот срок можно расстаться с 3–4 кг лишнего веса. Если хотите еще сбросить вес и не навредить здоровью, дайте себе больше времени.

Как похудеть за 10 дней Фото: Shutterstock/FOTODOM

Похудеть за две недели: убрать живот и бока

Против генетики и гормонов идти сложно, поэтому фундамент при похудении — это всегда физическая активность и сбалансированная диета. Но стоит понимать — желая убрать живот за две недели, похудеть только в этой части тела не получится. Похудение происходит равномерно. К тому же в местах с излишним отложением жира объемы уходят медленнее из-за менее активного кровотока в этих зонах. Для усиления кровотока нужна стимуляция роста микрокапилляров. Сделать это можно при помощи ручного массажа или самомассажа.

Вернемся к фундаменту. Представляем топ-5 упражнений, чтобы похудеть за две недели. Но есть важные условия: тренировки должны быть ежедневными, а заниматься нужно не менее семи минут. Упражнение выполняется 15–30 раз, затем перерыв 30 секунд и следующее упражнение. Постепенно привыкая к нагрузке, можно увеличивать количество подходов.

Итак, упражнения, которые помогут прокачать пресс и убрать жир в области живота и талии.

Сжигаем жир скручиваниями

Положение лежа, колени согнуты, ступни на полу. Руки за головой, ладони ее придерживают, снимая напряжение с шеи. Нужно медленно поднять спину от пола, поднимая грудь к потолку как можно выше. Голова вперед не проваливается. Вернуться в исходное положение и повторить 15–30 раз.

Старое доброе упражнение «велосипед»

Положение лежа на спине, руки за головой, локти прижаты к полу, согнутые колени нужно поднять так, чтобы бедра находились под прямым углом к телу. Фиксируем положение. Поднимаем корпус и попеременно пытаемся коснуться правым локтем левого колена, левым локтем — правого. Упражнение выполняется плавными движениями, без рывков. Голова вперед не заваливается. Напряжение с шеи снимают ладони.

Касаемся руками пальцев ног

Положение лежа на спине, вытянутые ноги подняты вверх и располагаются перпендикулярно полу (ступни прямые, носки к потолку тянуть не нужно). Отрываем корпус, тянем прямые руки к ступням, дотрагиваемся (если получается дотянуться, если нет — приближайте руки к ступням насколько возможно). Опускаем корпус обратно на пол, ноги остаются поднятыми. Повторяем 15–30 раз.

Планка для укрепления мышц корпуса

Из положения лежа на животе поднимаем корпус. Опора на локтях и пальцах ног. Спина прямая, все тело выравнивается в прямую линию. Удерживать положение 10–20 секунд (новичкам), постепенно увеличивая до 30–40 секунд.

Подтягиваем низ живота подъемом ног

Положение лежа на спине, руки вытянуты вдоль тела, ладони можно чуть спрятать под ягодицы, корпус прижат к полу. Поднимаем чуть согнутые ноги на 40–50 градусов, затем опускаем не до конца и снова поднимаем. Делаем 15–30 повторений (или начинайте с того количества, сколько сможете), опускаем ноги на пол.

Срочно похудеть за две недели в домашних условиях Фото: Shutterstock/FOTODOM

Похудеть за две недели: правила питания

Излишний объем в области талии появляется по большей части из-за несбалансированного питания. Малоподвижный образ жизни и неправильно построенный режим дня тоже делают свое дело, и вот на талии появляется «спасательный круг», и нужно похудеть за две недели в домашних условиях.

С физическими упражнениями мы разобрались. Теперь рассмотрим основные правила пищевого поведения, чтобы эффективно похудеть за неделю на 2 кг минимум.

Сокращение количества быстрых углеводов.

Из рациона исключаются сахар, сладости, хлебобулочные изделия, газированные напитки, сладкие фрукты. Питаться нужно больше овощами, крупами, хлеб должен быть цельнозерновой.

Больше белка в рационе.

Качественный белок можно получить из куриной грудки, творога, яиц, тунца. Если нужно похудеть за две недели, не стоит исключать этот элемент питания. Белок участвует в строительстве мышечных волокон, насыщение организма белком уменьшает тягу к вредной еде, улучшает обмен веществ.

Не исключать жиры из рациона.

Этот элемент необходим для поддержания работы эндокринной и нервной систем, для улучшения кровообращения, упругости кожи. Однако жиры должны быть правильными. Содержатся в орехах, авокадо, сыродавленных растительных маслах, жирной рыбе.

Похудеть за две недели в домашних условиях на экспресс-диете

Похудеть за две недели на пять и больше килограммов помогут экспресс-диеты. Успех при таком способе похудения зависит, конечно, от начального веса и от соблюдения правил такого питания. Диета будет отличаться в зависимости от того, сколько лишних килограммов нужно сбросить. Если за две недели нужно похудеть на 10 кг, то диета будет более жесткой.

Экспресс-диеты основаны на ограничениях в питании. Мы не будем рассматривать монодиеты, когда разрешен только один продукт в течение нескольких дней. Такой способ похудеть за две недели влечет за собой риски и может причинить вред организму. Поэтому расскажем, какое меню может быть при экспресс-диете. Выбор блюд довольно обширен:

Завтраки. По утрам можно питаться обезжиренным творогом, омлетом, кашей из крупы, йогуртом, отварными яйцами. Понятно, что речь идет об одном блюде на завтрак, а не обо всех сразу.

По утрам можно питаться обезжиренным творогом, омлетом, кашей из крупы, йогуртом, отварными яйцами. Понятно, что речь идет об одном блюде на завтрак, а не обо всех сразу. Перекус. Перекусить в течение дня можно вареным яйцом, салатом из свежих овощей с маслом, яблоком или мандарином, обезжиренным кефиром.

Перекусить в течение дня можно вареным яйцом, салатом из свежих овощей с маслом, яблоком или мандарином, обезжиренным кефиром. Обед. Можно приготовить крем-суп, отварить рыбу или куриную грудку (или приготовить на пару), сделать легкий салат. Для обеда подойдут овощи на гриле, паровые котлеты и отварная крупа на гарнир.

Можно приготовить крем-суп, отварить рыбу или куриную грудку (или приготовить на пару), сделать легкий салат. Для обеда подойдут овощи на гриле, паровые котлеты и отварная крупа на гарнир. Полдник. Для этого приёма пищи подойдет кефир, салат из моркови или капусты, небольшая горстка орехов, яблоко, томатный сок.

Для этого приёма пищи подойдет кефир, салат из моркови или капусты, небольшая горстка орехов, яблоко, томатный сок. Ужин. Поужинать можно отварной или приготовленной на пару курицей/рыбой, овощным салатом, отварными креветками, паровой котлетой.

Похудеть за 10 дней на 10 килограммов Фото: Gregor Macak Martin/CTK/Global Look Press

Принимать пищу диетологи рекомендуют каждые 2,5–3 часа, но маленькими порциями. И не забудьте об употреблении около двух литров воды в сутки. Если хотите похудеть за две недели на более строгой диете, подготовьте организм. Для этого можно устроить разгрузочный день.

Ранее мы рассказывали об активных хобби для пожилых людей.