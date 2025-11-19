Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 10:15

Пыль с кухонных шкафов больше не сметаю: ложку копеечного средства мешаю с водой — гениальный трюк

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Верх кухонного гарнитура больше не будет собирать толстый слой жирной пыли: один раз потратьте 10 минут — и забудете об этой проблеме на целый год. Вместо того чтобы регулярно лазить на табуретку и часами оттирать липкий налёт агрессивной химией, достаточно закрыть верх шкафов простым защитным слоем, который будет принимать весь удар на себя. Когда он почернеет — просто снимете и выбросите, а под ним поверхность останется идеально чистой.

Самые рабочие и практически бесплатные варианты защиты: старые газеты (менять раз в 1–2 месяца), остатки обоев после ремонта (держатся до полугода), обычная алюминиевая фольга, пищевая плёнка или плотный полиэтилен, а самый долговечный — кусок клеёнки, который прослужит до года и даже выдержит пару лёгких протираний.

Если жирный налёт уже успел образоваться, уберёте его за 10 минут без дорогих средств. Первый способ — обычная пищевая сода: 2 столовые ложки смешать с 1 ложкой воды до густой пасты, нанести на загрязнения, слегка потереть губкой, оставить на 5–7 минут и смыть. Второй способ ещё быстрее — нашатырный спирт из аптеки (30–40 рублей): 20 мл на литр тёплой воды, перелить в пульверизатор, распылить, подождать 3–5 минут и протереть влажной тряпкой — жир растворяется на глазах.

Сразу после очистки накройте верх любым из перечисленных материалов — и больше никогда не придётся отмывать шкафы от въевшейся пыли и жира. Десять минут работы сейчас экономят часы уборки весь следующий год.

Ранее мы делились лайфхаком про суперклей. Простая кухонная хитрость: как сохранить его жидким надолго.

Проверено редакцией
