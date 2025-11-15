Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Каждая хозяйка знает, как обидно обнаружить засохший тюбик суперклея именно в тот момент, когда нужно срочно что-то починить. Причина кроется в контакте с воздухом, который неизбежно остается внутри даже самой герметичной упаковки. К счастью, есть удивительно простой способ значительно продлить жизнь этому полезному среду, и для него потребуется лишь то, что есть на любой кухне.

Секрет долголетия суперклея очень прост — его нужно хранить в обычном рисе. Для этого достаточно взять герметичный контейнер или даже простой zip-пакет, насыпать на дно немного крупы, поставить туда тюбик и полностью засыпать его рисом со всех сторон.

Зерна прекрасно впитывают лишнюю влагу из воздуха и создают вокруг клея стабильный сухой микроклимат, который надежно защищает его от засыхания. Благодаря этому нехитрому приему ваш суперклей всегда будет под рукой в идеальном состоянии, готовый выручить в любой бытовой ситуации.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки устали бороться с налетом и ржавчиной в унитазе и им не хочется часами оттирать загрязнения агрессивной химией. Есть простые способы вернуть сантехнике первозданный блеск без изнурительной уборки. Достаточно подготовить очищающую смесь вечером, а утром лишь смыть ее водой.

