Суперклей станет в 15 раз прочнее: невероятный способ усиления сцепления с помощью обычного крахмала

Суперклей — одно из величайших изобретений прошлого века, способное соединять различные материалы, кроме полиэтилена, полипропилена, силикона и вспененных основ.

Американские исследователи нашли способ усилить его свойства с помощью кукурузного крахмала, который в 15 раз эффективнее пищевой соды. Секрет в высоком содержании натрия и фосфора, усиливающих клеящие свойства цианоакрилата.

Для усиления сцепления обезжирьте поверхности, нанесите клей, присыпьте крахмалом и добавьте еще клей. Через несколько секунд образуется прочный композит.

Такой метод подходит для ремонта металлических деталей и других материалов. Полученное соединение можно шлифовать, сверлить и окрашивать.

