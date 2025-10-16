Пищевую пленку клею на окно — всю зиму не нарадуюсь своей хитрости: гениальный лайфхак для дома

Наступила осень, а отопление еще не во всех домах. Если ваши окна пропускают холодный воздух, есть копеечное решение, которое найдется на каждой кухне.

Пищевая пленка станет настоящим спасением, если в вашей квартире сквозняки. Этот доступный материал эффективно блокирует порывы и герметизирует щели.

Просто оберните проблемные места пленкой — и проблема решена. Такой метод особенно актуален, когда нужно сейчас же утеплить окна, а специального герметика под рукой нет.

