Одну ложку на губку — ванная засияет белее снега: ни желтого налета, ни мыльных разводов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Замучила белесая корка на ванне, а дорогие средства не справляются? Не спешите опустошать кошелек на бытовую химию! Есть простой и бюджетный способ вернуть сантехнике первозданный блеск. Всего пара минут — и ваша ванна будет выглядеть как новая. А главное — все делается подручными средствами, которые наверняка есть у вас дома.

Возьмите пакетик лимонной кислоты (250 г) и обычную губку. Смочите губку теплой водой и насыпьте на ее жесткую сторону немного кислоты — можно также приготовить раствор, разведя пару столовых ложек в кружке теплой воды. Если налет не поддается сразу, нанесите раствор на проблемный участок и оставьте на пару минут — кислота размягчит отложения.

Затем аккуратно потрите губкой: вы удивитесь, как легко налет исчезнет без следа! После обработки промойте поверхность водой. Этот метод не только эффективен, но и экономичен: пакетик лимонной кислоты стоит в разы дешевле специальных средств, а результат превосходит ожидания. Попробуйте — и ваша ванна засияет чистотой!

Ранее сообщалось, что со временем даже лучшая чугунная сковородка покрывается плотным нагаром, который, кажется, невозможно удалить. Но есть простой способ, доступный каждому, и он действительно работает. Метод помогает вернуть посуде чистый вид без долгого кипячения и агрессивной химии.

Марина Макарова
М. Макарова
