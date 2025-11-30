Аптечную жидкость выливаю на сковороду: вековой нагар отлетает корками

Со временем даже лучшая чугунная сковородка покрывается плотным нагаром, который, кажется, невозможно удалить. Но есть простой способ, доступный каждому, и он действительно работает. Метод помогает вернуть посуде чистый вид без долгого кипячения и агрессивной химии.

Сковородку нужно перевернуть и равномерно присыпать дно кальцинированной содой, затем добавить немного перекиси водорода, чтобы получилась густая паста. Поверх накройте дно влажной салфеткой и оставьте на полчаса: состав размягчит нагар, а если слой очень плотный, просто увеличьте время.

Следите, чтобы салфетка не пересыхала, при необходимости смачивайте ее перекисью. Если нагар старый и накопился годами, перекись можно заменить нашатырным спиртом — он работает сильнее. После выдержки размягченный слой легко снимается обычной содой, без скребков и лишних усилий. Такой способ помогает быстро вернуть чугунной сковороде опрятный вид и продлевает срок ее службы.

Ранее сообщалось, что иногда после запекания кажется, что противень уже не спасти: жир въедается, темнеет и никак не поддается обычным средствам. Но есть быстрый и недорогой способ, который позволяет вернуть кухонной утвари прежний блеск без агрессивной химии.