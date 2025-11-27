Как вернуть противню чистоту без долгих оттирок: простая смесь и фольга помогут удалить даже старый нагар и жир

Иногда после запекания кажется, что противень уже не спасти: жир въедается, темнеет и никак не поддается обычным средствам. Но есть быстрый и недорогой способ, который позволяет вернуть кухонной утвари прежний блеск без агрессивной химии. Он подходит для ежедневного ухода и экономит время, силы и нервы.

Возьмите лист фольги и сверните его в плотный шар — получится удобный скребок, который хорошо снимает налет, не оставляя царапин. На поверхность противня нанесите соду, лимонный сок и уксус 9% в равных количествах. Размешивать не нужно: они начнут работать прямо на металле.

Пройдитесь скребком по всей площади, уделяя внимание тем местам, где нагар держится особенно крепко. Смесь быстро размягчает жир, и он начинает отходить буквально на глазах. После обработки просто промойте противень чистой водой — он снова станет гладким и светлым. Такой способ можно применять регулярно, чтобы утварь всегда оставалась опрятной.

