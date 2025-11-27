День матери
27 ноября 2025 в 14:13

Как вернуть противню чистоту без долгих оттирок: простая смесь и фольга помогут удалить даже старый нагар и жир

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иногда после запекания кажется, что противень уже не спасти: жир въедается, темнеет и никак не поддается обычным средствам. Но есть быстрый и недорогой способ, который позволяет вернуть кухонной утвари прежний блеск без агрессивной химии. Он подходит для ежедневного ухода и экономит время, силы и нервы.

Возьмите лист фольги и сверните его в плотный шар — получится удобный скребок, который хорошо снимает налет, не оставляя царапин. На поверхность противня нанесите соду, лимонный сок и уксус 9% в равных количествах. Размешивать не нужно: они начнут работать прямо на металле.

Пройдитесь скребком по всей площади, уделяя внимание тем местам, где нагар держится особенно крепко. Смесь быстро размягчает жир, и он начинает отходить буквально на глазах. После обработки просто промойте противень чистой водой — он снова станет гладким и светлым. Такой способ можно применять регулярно, чтобы утварь всегда оставалась опрятной.

Ранее сообщалось, что, если вы устали тратиться на дорогую химию, есть простое решение для идеальной чистоты ванны. Оно поможет избавиться от желтого налета на сантехнике.

